‘Mi prendo cura di te’, gli Istituti IFO attivano linea di ascolto per i pazienti oncologici e le loro famiglie

Roma, 10 aprile 2020 – Da domani prende il via “InFO: Mi prendo cura di te”, linea di ascolto attivo per offrire supporto telefonico e relazionale ai pazienti cronici, oncologici e con patologie rare e ai loro famigliari. La linea telefonica è attiva al numero 06 52665906, dalle ore 12.00 alle 18.00, sette giorni su sette e successivamente sarà attivata anche in video chat.

Parte in questo momento di forti restrizioni di movimento e di relazioni, e proseguirà come uno spazio di ascolto per essere vicino alle persone, individuare situazioni di rischio e promuovere l’educazione alla salute e alle attività di assistenza da poter svolgere a domicilio. Per questo gli operatori dedicati a rispondere sono dell’area delle professioni sanitarie.

L’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e San Gallicano (IFO), vista la situazione di emergenza sanitaria, è impegnato a promuovere ogni forma di facilitazione per i pazienti fragili, per rendere l’IFO più ‘smart’ nella presa in carico dei pazienti e nelle risposte da fornire ai cittadini al fine di facilitarne la permanenza al domicilio.

“Aggiungiamo un altro tassello alle iniziative di sostegno ai pazienti, in questo momento, particolarmente vulnerabili – spiega Francesco Ripa di Meana, direttore generale IFO – Abbiamo attivato in occasione dell’ emergenza la telemedicina per garantire la relazione con i medici e il supporto di consulenza e psicoterapia “Parla con noi” fornita dai nostri psicologi”.

La linea di ascolto “InFO: Mi prendo cura di te” è raggiungibile ogni giorno dall’ora di pranzo al tardo pomeriggio, in una fascia oraria della giornata particolarmente delicato perché dedicato agli affetti. A rispondere è una persona preparata che offre ascolto e presa in carico del problema di salute o delle difficoltà legate alle restrizioni dei rapporti familiari e amicali.

Il servizio non sostituisce le attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico o il contatto con i medici curanti. Il personale che partecipa alle attività è inserito in un importante progetto di formazione ed educazione alla salute dei pazienti.

È con questo nuovo servizio attivo fin da domani che porgiamo il nostro augurio pasquale e di vicinanza ai pazienti e loro famigliari e ai cittadini.

“InFO: mi prendo cura di te”:

Linea di ascolto attivo, educazione alla salute e supporto relazionale

Contatti: 06 52665906 – miprendocuradite@ifo.gov.it