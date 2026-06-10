Meter: “La pedopornografia non è virtuale, è violenza documentata”. Smantellata rete di scambio di materiale illegale

Roma, 10 giugno 2026 – L’Associazione Meter esprime apprezzamento per l’operazione che ha portato all’arresto di otto persone e alla denuncia di altre due nell’ambito di un’indagine sullo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online.

L’attività investigativa, sviluppata sotto copertura per mesi, ha consentito di individuare migliaia di file pedopornografici e di documentare la presenza di contenuti raffiguranti gravissimi abusi sessuali su bambini, anche in tenerissima età.

“Questa operazione dimostra ancora una volta che dietro ogni archivio digitale non vi sono semplici file, ma bambini realmente abusati. La pedopornografia non è un fenomeno virtuale: è la registrazione permanente di una violenza subita da minori e alimentata dalla domanda di chi cerca, scarica e condivide queste immagini”, dichiara il presidente di Meter, Fortunato Di Noto.

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, Meter richiama inoltre l’attenzione sul crescente rischio di adescamento online. Durante le vacanze scolastiche molti bambini e adolescenti trascorrono più tempo connessi, spesso senza un’adeguata supervisione adulta, aumentando le occasioni di contatto con sconosciuti attraverso social network, piattaforme di messaggistica e videogiochi online. È proprio in questi contesti che i pedopornografi cercano di instaurare relazioni di fiducia finalizzate allo sfruttamento e all’abuso.