Menopausa, Open Day con gli specialisti di Asl3 Liguria

Genova, 16 ottobre 2019 – Venerdì 18 ottobre, in occasione dell’Open Day promosso dall’Osservatorio Nazionale per la salute della donna (Onda), Asl3 Liguria attiva due punti informativi con gli Specialisti di Asl3. Focus degli infopoint: informazioni su menopausa e perimenopausa, con particolare attenzione alla gestione dei cambiamenti che intercorrono in questo periodo della vita della donna.

“La menopausa – spiega Luigi Canepa, Direttore della S.S.D. Consultorio familiare di Asl3 – è un periodo fisiologico nella vita della donna, che spesso coincide con un momento delicato sotto numerosi punti di vista: alimentazione e controllo del peso, umore, energie. Affidandosi agli specialisti, anche solo per un consiglio sulle strategie più efficaci da intraprendere, è possibile viverlo senza particolari criticità. Per questo motivo abbiamo messo in campo, oltre al ginecologo, anche uno specialista psicologo”.

Di seguito il programma dettagliato delle attività previste: