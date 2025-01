Menopausa e dieta: i consigli per migliorare salute, umore e intesa di coppia

“Da quando sono entrata in menopausa ho solo problemi, non solo di umore, di secchezza vaginale, ma anche di salute: mi si è alzato il colesterolo e anche i trigliceridi sono alti. Questo ha creato un problema di coppia, poiché io e mio marito amavamo uscire a cena; regalarci una cena fuori era un momento in cui ci corteggiavamo e tenevamo accesa la nostra passione. Ora che io devo stare sempre a dieta e che non usciamo più ci siamo ‘impigriti’ e anche la nostra intesa di coppia è ‘dimagrita’. Come posso fare?” Giulia

La menopausa è arrivata e, come se non bastassero le vampate di calore e gli altri sintomi che la caratterizzano, ci si mettono anche i valori del colesterolo e dei trigliceridi! I dati evidenziano che fino alla menopausa le donne, rispetto agli uomini, manifestano un minor rischio di problematiche cardiovascolari, di colesterolo o trigliceridi alti. Dopo la menopausa, però, il rischio diventa comparabile.

Dott. Marco Rossi

Ancora una volta, è tutta colpa delle alterazioni ormonali che caratterizzano la menopausa. In particolare, la cessazione della produzione di estrogeni da parte delle ovaie è strettamente correlata a: aumento dei livelli di colesterolo “cattivo” nel sangue LDL, diminuzione del colesterolo buono HDL, aumento dei trigliceridi; il tutto peggiora se non si pone attenzione alla dieta.

Gli estrogeni, in pratica, proteggono le donne dall’aumento dei lipidi e del colesterolo nel sangue e quindi dall’aterosclerosi, ovvero l’accumulo di placche aterosclerotiche che tendono a ostruire i vasi sanguigni, a impedire il normale flusso di sangue e ad aumentare il rischio di molte problematiche cardiovascolari.

Il primo approccio per controllare i valori sballati di colesterolo e trigliceridi in menopausa è quello di seguire una sana alimentazione e uno stile di vita attivo. È quindi necessario che lei non smetta di uscire a cena con suo marito, ma deve seguire alcuni semplici regole:

mantenere il peso forma o cercare di ritornare alla normalità se con la menopausa è arrivato anche qualche chilo di troppo; praticare giornalmente o almeno 4-5 volte alla settimana 30 minuti di attività fisica leggera e adatta alla sua costituzione. Una camminata a passo veloce è un toccasana dichiarato contro il colesterolo e i trigliceridi alti e, in generale, per mantenersi sani e in salute; preferire olio extravergine di oliva come condimento e in generale i grassi vegetali rispetto a quelli animali; almeno 3 volte alla settimana mangiare pesce ricco di omega 3, che tende a mantenere controllati i livelli di trigliceridi nel sangue; limitare i grassi animali presenti nelle carni rosse, latte e latticini; limitare il consumo di zuccheri raffinati come la farina bianca, i dolciumi e i panificati, e preferire le fibre e gli zuccheri complessi come i cereali e le farine integrali; mangiare almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno: sono ricche di vitamine, minerali e antiossidanti protettivi; favorire il consumo di soia, che è considerata un buon protettore anche in post-menopausa; bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno e non superare il bicchiere e mezzo di vino rosso per non perdere la sua provata azione protettiva cardiovascolare.

Questi sono consigli utili per controllare i livelli di trigliceridi e di colesterolo nel sangue, soprattutto quando saltellano a causa di cattive abitudini alimentari.

Ad alcune persone, però, seguire uno stile di vita e un’alimentazione sana non basta. In particolare, quando il loro fegato auto produce colesterolo in eccesso. Il nostro organismo, infatti, produce colesterolo per mantenere costanti i livelli di questa sostanza, essenziale per alcune funzioni vitali: ad esempio, la produzione di ormoni femminili e maschili e di altre sostanze vitali, la stabilizzazione delle membrane cellulari e la funzionalità della cellula nervosa, per citarne alcuni.

I rimedi naturali per tenere sotto controllo trigliceridi e colesterolo in menopausa sono: omega 3 e riso rosso fermentato.

Le consiglio quindi una dieta più sana, che può fare anche andando al ristorante e facendo attenzione a cosa ordina, inoltre, se dopo cena andate a ballare o anche solo a farvi una passeggiata, sono certo che la sua salute fisica e di coppia migliorerà e potrà ritrovare l’intesa con suo marito.