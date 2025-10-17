Menopausa, AOGOI lancia l’help desk gratuito per offrire alle donne informazione e ascolto

Roma, 17 ottobre 2025 – In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, istituita nel 1984 dall’International Menopause Society (IMS) per promuovere consapevolezza e informazione su questa fase naturale della vita femminile, l’AOGOI – Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani dedica un’intera giornata ad attività di sensibilizzazione e mette a disposizione un help desk nazionale gratuito: scrivendo a salutedonna@aogoi.it le donne potranno ricevere consigli e informazioni affidabili da ginecologi ospedalieri.

Prof. Antonio Chiantera, Presidente nazionale AOGOI: “Vogliamo offrire uno spazio di ascolto che aiuti le donne ad affrontare la menopausa con serenità e consapevolezza, superando paure e falsi miti. Il nostro help desk mette a disposizione risposte chiare e personalizzate, favorendo la prevenzione, l’aderenza ai controlli e la qualità di vita”.

Come funziona l’help desk AOGOI

A chi è rivolto : donne in peri-menopausa e menopausa, caregiver e figure interessate.

: donne in peri-menopausa e menopausa, caregiver e figure interessate. Come contattare : inviare un’e-mail a salutedonna@aogoi.it (oggetto: “Help desk Menopausa”) con una breve descrizione del quesito.

: inviare un’e-mail a salutedonna@aogoi.it (oggetto: “Help desk Menopausa”) con una breve descrizione del quesito. Cosa offre : informazioni su sintomi, stili di vita, terapie disponibili (farmacologiche e non), gestione dei disturbi, percorsi di prevenzione e orientamento ai servizi.

: informazioni su sintomi, stili di vita, terapie disponibili (farmacologiche e non), gestione dei disturbi, percorsi di prevenzione e orientamento ai servizi. Cosa non sostituisce: la visita clinica; il servizio è informativo e orientativo.

Obiettivi dell’iniziativa

Contrastare disinformazione e stereotipi.

Promuovere prevenzione, benessere e dialogo medico-paziente.

Facilitare l’accesso a fonti qualificate di informazione.

Con questa iniziativa, AOGOI rinnova l’impegno quotidiano dei ginecologi ospedalieri italiani a sostegno della salute della donna, lungo tutto l’arco della vita.