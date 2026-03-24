Meno effetti collaterali, più qualità di vita: un bando di ricerca per prevedere gli effetti avversi delle terapie oncologiche

Milano, 24 marzo 2026 – Negli ultimi anni la ricerca oncologica ha compiuto passi straordinari: le terapie sono sempre più efficaci e la sopravvivenza è in costante crescita. La tossicità dei trattamenti e l’impatto complessivo sulla qualità di vita, tuttavia, rappresentano ancora una sfida clinica rilevante.

In questo contesto si inserisce il terzo bando scientifico della Fondazione Maria Gabriella De Matteis che mette a disposizione 40.000€ per finanziare un progetto di ricerca innovativo dedicato all’identificazione di stili di vita favorevoli e biomarcatori predittivi di tossicità associata alle terapie antitumorali, con l’obiettivo di contribuire a una gestione sempre più personalizzata dei trattamenti.

Il bando si concentra sull’ottimizzazione della qualità di vita dei pazienti e sulla modulazione dei trattamenti antitumorali attraverso l’identificazione di stili di vita favorevoli e biomarcatori predittivi di tossicità. Evidenze scientifiche emergenti indicano infatti che fattori modificabili legati ad alimentazione e attività fisica, tra gli altri, possano influenzare la tollerabilità dei trattamenti e gli esiti clinici, mentre l’individuazione di biomarcatori molecolari potrebbe consentire di prevedere il rischio di eventi avversi e adattare in modo più mirato le strategie terapeutiche, migliorando l’aderenza alle cure.

“Con questo bando vogliamo sostenere una nuova generazione di ricercatori capaci di integrare oncologia clinica e traslazionale. Oggi non è più sufficiente curare il tumore: dobbiamo imparare a modulare i trattamenti in modo personalizzato, riducendo la tossicità e migliorando concretamente la qualità di vita dei pazienti – dichiara il prof. Giuseppe Curigliano, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione – L’identificazione di biomarcatori rappresenta una delle sfide centrali dell’oncologia moderna. Comprendere in anticipo chi svilupperà eventi avversi e come intervenire attraverso strategie personalizzate può impattare sul percorso terapeutico. Questo bando promuove una ricerca ad alto impatto traslazionale, con l’obiettivo di migliorare gli outcome dei pazienti”.

Le candidature per il bando della Fondazione Maria Gabriella De Matteis potranno essere presentate fino al 6 maggio 2026. Da quella data il Comitato Scientifico avvierà la fase di valutazione dei progetti presentati, selezionando il vincitore sulla base di criteri di innovatività, qualità metodologica, impatto traslazionale e valore delle collaborazioni interdisciplinari.