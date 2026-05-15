Meno aggressioni al personale, più dialogo con i pazienti: la Toscana sperimenta i facilitatori nei PS

Siena, 15 maggio 2026 – Al Pronto Soccorso dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese sono attive due facilitatrici, figure previste dal progetto sperimentale della Regione Toscana istituito per gestire le situazioni critiche nelle sale di attesa dei PS, prevenire le aggressioni al personale sanitario, migliorare la comunicazione con pazienti e familiari e rendere l’ambiente del Pronto Soccorso più sicuro e umano per tutti.

Le due facilitatrici operano in sinergia con il Servizio Accoglienza, e sono ben riconoscibili dal gilet giallo dotato del logo istituzionale e il badge di riconoscimento.

“La figura del facilitatore – afferma il dott. Giovanni Bova, direttore del Pronto Soccorso – è strategica e particolarmente funzionale sia per i pazienti e i loro familiari, che possono usufruire di un supporto oltre a quello del Servizio Accoglienza, sia per noi operatori sanitari, specie nei momenti di maggior afflusso di pazienti. Dopo alcune settimane possiamo già registrare i primi riscontri positivi del progetto”.

Il progetto sarà attivo per un anno nei principali Pronto Soccorso della Toscana con il maggior numero di accessi e affluenza turistica. Una apposita cabina di regia regionale, coordinata dalla Regione Toscana e composta da referenti di ciascun ospedale, ha seguito l’avvio del progetto e la formazione dei Facilitatori, e seguirà il monitoraggio dei risultati e la valutazione finale.