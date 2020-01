Meningite: il secondo caso ricoverato al Gaslini è meningococco C. La prognosi resta riservata Genova, 29 gennaio 2020 – La Direzione Sanitaria informa che, ad aggiornamento delle notizie relative al bambino di 11 anni ricoverato in terapia intensiva all’Istituto Gaslini per meningoencefalite, permangono le condizioni di criticità e la prognosi resta riservata. Il bambino è comunque attualmente stabile. Il meningococco responsabile dell’infezione è risultato essere di tipo C, quindi di tipo diverso dall’altro caso ricoverato negli stessi giorni presso l’Istituto. Ricordiamo infatti che il piccolo di 5 anni, ancora ricoverato in Medicina d’urgenza aveva contratto il meningococco di tipo y, ed è attualmente fuori pericolo di vita.

