Medicina nucleare, avvio delle attività del Ciclotrone all’Università di Messina

Messina, 6 giugno 2023 – Si terrà giovedì 8 giugno alle ore 10.30 presso l’Aula Magna del Pad E dell’ AOU “G. Martino” la presentazione dell’avvio delle attività del Ciclotrone, una macchina in grado di accelerare particelle nucleari che vengono poi inviate su un bersaglio che, a causa dell’urto, produce atomi radioattivi che vengono utilizzati per la sintesi di radiofarmaci ad uso clinico e per la ricerca.

Alla presentazione interverranno il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, il Commissario dell’AOU, dott. Giampiero Bonaccorsi, il Direttore dell’UOC di Medicina nucleare, prof. Sergio Baldari, il Direttore amministrativo, dott.ssa Elvira Amata e il Direttore sanitario, dott. Giuseppe Murolo.