Medicina Generale, verso la Scuola di Specializzazione. Il plauso di ASSIMEFAC

Dott. Leonida Iannantuoni

Roma, 26 novembre 2025

Gentile Direttore,

l’ASSIMEFAC, da sempre impegnata a rendere la formazione in Medicina Generale/Medicina di Famiglia disciplina accademica, prende atto, con estrema soddisfazione, dell’emendamento 71.0.3 alla Legge di Bilancio, presentato dai senatori Zaffini, Zullo, Cantù e Russo, prevede, finalmente, l’equiparazione della Formazione in Medicina Generale alle altre specializzazioni, riconoscendole pari dignità in termini di titolo, durata del percorso e compensi.

L’ASSIMEFAC plaude a questa iniziativa poiché, ove questo emendamento fosse approvato, si sanerebbe un vulnus solo italiano tenuto conto che la Medicina Generale/Medicina di Famiglia è già specializzazione universitaria nella totalità delle nazioni Unione Europea e nella quasi totalità delle altre nazioni.

Per ultimo non può che arrecarci soddisfazione vedere che, finalmente, anche una forza sindacale da sempre contraria a tale prospettiva, resasi conto che una vera specializzazione in Medicina Generale/Medicina di Famiglia porterebbe a superare disparità che negli anni hanno contribuito a rendere meno attrattiva questa scelta professionale, condivida il nostro pensiero ed orientamento.

Dott. Leonida Iannantuoni

Presidente di ASSIMEFAC (Associazione Società Scientifica Interdisciplinare e di Medicina di Famiglia e Comunità)