Medicina di laboratorio, prestigiosi riconoscimenti internazionali al prof. Mario Plebani

Prof. Mario Plebani

Padova, 29 luglio 2026 – In pochi giorni arrivano due riconoscimenti internazionali per il prof. Mario Plebani, già docente di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica all’Università di Padova, dove ha ricoperto anche il ruolo di Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia.

Mario Plebani è stato nominato Professore Onorario dell’Università Nazionale di La Plata (Buenos Aires, Argentina), dove è stato invitato a tenere la Plenary Lecture del Congresso CALIILAB il prossimo novembre, uno degli appuntamenti più importanti dell’America Latina dedicati alla Medicina di Laboratorio. Il Consiglio Direttivo della Facoltà di Scienze Esatte dell’Università argentina ha approvato all’unanimità la proposta di nomina.

La Medicina di Laboratorio è un settore in profonda e veloce trasformazione, dettata anche dall’avvento dall’intelligenza artificiale; appare dunque cruciale la capacità dei ricercatori di introdurre e gestire al meglio le innovazioni legate all’IA, e di rendere i vantaggi di questa innovazione un valore aggiunto per il paziente e per il sistema sanitario.

Con oltre 1.550 pubblicazioni, un indice h di 132 e riconoscimenti quali l’AACC Award for Outstanding Clinical Laboratory Contributions to Patient Safety, l’IFCC Distinguished Award for Laboratory Medicine and Patient Care e, più recentemente, il Roman Lecture Award 2025 dell’Australasian Association for Laboratory Medicine, il prof. Plebani rappresenta uno dei più alti vertici di competenza globale in medicina di laboratorio.

“Il riconoscimento della qualità scientifica, che è alla base della decisione di conferirmi il titolo di Professore Onorario presso l’Università di La Placa in Argentina, non va letto come il mero riconoscimento del lavoro di una persona, ma di una Scuola di pensiero che annovera molti Colleghi e amici di tutta la comunità della medicina di laboratorio italiana – commenta il prof. Mario Plebani – È indubbio che il progresso nella scienza e nella medicina non avviene per lo sforzo di una sola persona, ma grazie alla continuità del lavoro delle Scuole che permette di rendere disponibili gli avanzamenti nel settore. Ed è anche questo uno degli obiettivi delle Società Scientifiche che, come la SIBioC, vogliono assicurare un futuro alla disciplina e ai suoi professionisti”.

Il prestigioso riconoscimento è stato subito seguito lo scorso 27 luglio a Salt Lake City dalla nomina a Direttore Editoriale Globale della divisione editoriale dalla Fondazione Project Santa Fe, che lancerà la rivista Value-Based Care and Population Health Diagnostic Journal.

“Questa nomina rappresenta una tappa fondamentale nella missione della PSFF di trasformare la medicina di laboratorio, passando da un approccio reattivo basato sulla refertazione dei risultati a una gestione proattiva e predittiva della salute della popolazione – si legge nelle motivazioni della Project Santa Fe Foundation – Il prof. Plebani apporta a questo ruolo una statura globale senza pari. È Professore Onorario di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica presso l’Università di Padova e detiene cattedre onorarie e a contratto presso l’Università di Buenos Aires e l’Università del Texas Medical Branch. In precedenza è stato Presidente della Federazione Europea di Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio (EFLM) e Preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Padova, e attualmente è Direttore Editoriale di Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) e Co-Direttore Editoriale di Diagnosis”.