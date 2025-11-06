Medicina di laboratorio: così i biomarcatori anticipano le malattie di 15 anni

Firenze, 6 novembre 2025 – In un’epoca in cui la medicina è sempre più predittiva e preventiva, la medicina di laboratorio si conferma uno dei pilastri fondamentali della sanità moderna. Grazie ai biomarcatori, molecole misurabili nel sangue e in altre matrici biologiche come saliva e urine, oggi è possibile identificare precocemente numerose patologie, monitorare la risposta ai trattamenti e personalizzare le terapie, aprendo la strada a una medicina di precisione sempre più accessibile e sostenibile.

Questi temi sono stati al centro del 57° Congresso Nazionale della Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica – Medicina di Laboratorio (SIBioC), in corso a Firenze, dove specialisti, ricercatori e clinici hanno discusso le nuove frontiere della medicina di laboratorio nella diagnosi e nella cura delle malattie.

“Oggi disponiamo di numerose molecole che ci consentono di individuare precocemente le malattie e di valutare i rischi dei pazienti in terapia – spiega Marcello Ciaccio, Presidente SIBioC – Con un semplice esame del sangue possiamo offrire opportunità di prevenzione e trattamento un tempo impensabili, dalle patologie ad alta incidenza a quelle rare, dalle malattie croniche a quelle acute, in vari ambiti, tra cui quello oncologico, neurologico e cardiologico. È la prova tangibile dell’importanza della sinergia tra medicina di laboratorio e medicina clinica”.

Il Presidente sottolinea inoltre come, nel campo delle neuroscienze, sia oggi possibile individuare precocemente le alterazioni caratteristiche dell’Alzheimer, anche 10-15 anni prima della comparsa dei sintomi clinici. “Questi biomarcatori – aggiunge – possono essere rilevati direttamente nel sangue, senza ricorrere a procedure più invasive come il prelievo del liquido cefalorachidiano, e rappresentano un passo decisivo verso una medicina sempre più personalizzata”.

“Il monitoraggio dei biomarcatori cardiaci è fondamentale nella valutazione del rischio e nella gestione della cardiotossicità causata dai farmaci antitumorali – sottolinea Nicola Silvestris, Segretario Nazionale AIOM – Con SIBioC abbiamo aggiornato le linee guida di cardioncologia, pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità, per garantire una presa in carico uniforme dei pazienti su tutto il territorio nazionale. È un modello virtuoso di collaborazione tra società scientifiche”.

Nel programma del congresso sono presenti numerose sessioni congiunte con società scientifiche di area clinica, a testimonianza del forte legame tra medicina di laboratorio e medicina clinica. Questa sinergia ha portato, negli ultimi anni, alla stesura condivisa di position paper e documenti di consenso, con l’obiettivo di armonizzare i percorsi diagnostici, promuovere l’appropriatezza degli esami e favorire un approccio realmente multidisciplinare al paziente. La medicina di laboratorio, sempre più integrata con la clinica, rappresenta oggi un ponte tra prevenzione, diagnosi e terapia, capace di offrire benefici non solo ai pazienti, ma anche ai cittadini, nell’ottica di una medicina personalizzata e di popolazione.

“Il nostro obiettivo è mettere la medicina di laboratorio al centro del sistema sanitario – conclude Ciaccio – Servono standard comuni, appropriatezza prescrittiva e accesso equo ai test innovativi. In un mondo in cui la medicina diventa sempre più predittiva, è al cittadino sano che dobbiamo guardare: la vera sfida della sanità del terzo millennio”.