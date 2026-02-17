Medicina della riproduzione, nasce a Roma la Scuola Permanente di Embriologia Clinica

Roma, 17 febbraio 2026 – La Fondazione Italiana Biologi (FIB) avvia la Scuola Permanente di Embriologia Clinica, percorso avanzato dedicato alle “Nuove Strategie per la Riproduzione”. L’iniziativa è stata formalizzata nella sede della Fondazione, in viale della Piramide Cestia 1/C a Roma, nel corso di un incontro tra il vicepresidente FIB, Antonio Mazzotta, e il coordinamento scientifico composto d a Valerio Pisaturo (AOU Policlinico Umberto I), Francesca Gioia Klinger (UniCamillus) e Sandra Moreno (Università degli Studi Roma Tre).

Il progetto si fonda su un network che integra accademia e istituzioni, con il coinvolgimento del Centro Nazionale Trapianti, dell’INAIL, della Sapienza Università di Roma, dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, di Roma Tre e UniCamillus. L’iniziativa ha ottenuto il pieno sostegno del sen. Vincenzo D’Anna, presidente della FIB e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB), socia fondatrice e di maggioranza della Fondazione.

“La nascita di questa Scuola – ha commentato – rappresenta un atto di identità e di forza per la nostra categoria. Non stiamo solo inaugurando un percorso formativo, ma scrivendo una pagina nuova per il futuro del biologo, riaffermandone il ruolo centrale nella medicina della riproduzione”. Secondo D’Anna, il progetto “nasce da una visione che pone la competenza scientifica al servizio della tutela professionale e della salute dei cittadini”.