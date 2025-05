Mediaset ferma “The Couple” e dona il milione di euro al Gaslini

Genova, 8 maggio 2025 – The Couple, il reality game di Canale 5 dedicato alle dinamiche di coppia, da oggi si interrompe con un gesto concreto di solidarietà. A causa della chiusura anticipata del programma, Mediaset ha deciso – in accordo con i partecipanti, con Ilary Blasi e Endemol Shine Italy – di devolvere l’intera cifra di un milione di euro all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che impiegherà la somma per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale, tecnologicamente ancora più avanzato, che sarà realizzato all’interno del Padiglione Zero, attualmente in costruzione, cuore del progetto di rinnovamento dell’ospedale pediatrico chiamato Nuovo Gaslini.

“Grazie a questo eccezionale gesto di solidarietà da parte di Mediaset, potremo acquisire nuove dotazioni tecnologiche all’avanguardia per la nostra Terapia Intensiva, che consentiranno di rendere le cure dei bambini sempre più sofisticate, sicure ed efficaci, secondo i più elevati standard internazionali. La terapia intensiva è al servizio di tutte le specialità presenti al Gaslini, garantisce la risposta a bambini in pericolo di vita, rende possibili interventi chirurgici estremamente complessi e terapie mediche innovative. Mediaset ha dato ai nostri pazienti un’opportunità eccezionale” spiega Andrea Moscatelli, direttore della Terapia Intensiva e del Dipartimento di Emergenza dell’Istituto Giannina Gaslini.

Il versamento del milione di euro avverrà attraverso Mediafriends, la onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa, a favore dell’Istituto Giannina Gaslini, tramite Gaslininsieme ets, la sua fondazione di partecipazione dedicata al fundraising per il miglioramento strutturale, tecnologico e digitale dell’ospedale.

“Desidero ringraziare Mediaset a nome di tutto l’Istituto Gaslini per la straordinaria generosità: la donazione di un milione di euro rappresenta non solo un contributo fondamentale alla realizzazione del nuovo reparto di Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale, ma anche un messaggio potente di responsabilità sociale. È un esempio concreto di come il mondo dell’informazione e dell’intrattenimento possa farsi promotore di cambiamenti reali e duraturi nella vita delle persone, a partire dai più fragili: i bambini”, ha commentato Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Giannina Gaslini e della Fondazione Gaslininsieme.

“Mi auguro che molte altre realtà seguano l’esempio virtuoso di Mediaset, contribuendo insieme alla costruzione del Nuovo Ospedale Gaslini, un progetto che incarna la nostra visione di una sanità pediatrica sempre più avanzata, umana e accessibile”, aggiunge Garrone.

Una chiusura diversa per The Couple, che lascia spazio a un’iniziativa concreta e condivisa, nel segno dell’impegno sociale.