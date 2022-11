Materassi di ultima generazione e letti intelligenti: quali benefici per la salute

Secondo una recente ricerca il mercato dei letti smart era di 2,82 miliardi di dollari nel 2020; si prevede che il settore crescerà da 2,99 miliardi di dollari nel 2021 a 4,44 miliardi nel 2028. I letti Smart sono integrati con caratteristiche tecnologiche innovative che migliorano il comfort degli utenti fornendo benefici per la salute: vi è collegata la funzionalità di monitoraggio del sonno, regolazione automatica del materasso, climatizzazione, funzione anti-russamento, oltre alla connettività smart home. Queste funzioni si sincronizzano con la routine del riposo, e aiutano a migliorare la qualità generale del sonno. Possono essere regolati con l’aiuto di pulsanti e comandi vocali.

I benefici del materasso in fibra di bambù

Ormai online il letto matrimoniale, con le sue varietà può essere scelto in varie combinazioni, soddisfacendo ogni genere di esigenza di bellezza e confort. E online possono essere scelti anche i materassi, come quelli in resistente fibra di bambù, che grazie allo strato in lattice e alle molle insacchettate si adatta alle forme del corpo. Così producono un sonno salutare e una distribuzione del peso uniforme. Il materiale consente così un’adeguata circolazione dell’aria, e migliora la qualità del sonno.

I benefici del materasso a molle

Il materasso a molle produce una bilanciata distribuzione del peso per ottenere il massimo comfort, e i materiali traspiranti permettono la circolazione dell’aria. È adatto per coloro che soffrono di allergie, e offre ottimo supporto alla spina dorsale.

In alcuni materassi, ogni molla è avvolta in un sacchetto separato, e grazie a questa caratteristica, si muove individualmente e non trasmette movimenti a una persona che dorme a fianco. I sacchetti che circondano le molle le proteggono dallo scricchiolio. Le molle sostengono il corpo esattamente dove si trova e assicurano la corretta posizione della colonna vertebrale durante il sonno. Questo tipo di molle garantisce un’ottima circolazione dell’aria, grazie alla quale i materassi hanno proprietà rinfrescanti.

Il poliuretano distribuisce uniformemente il peso corporeo e aiuta a mantenere la colonna vertebrale nella posizione corretta. Questi materassi non hanno un’elevata permeabilità all’aria, quindi è consigliato girare il materasso il più spesso possibile per mantenere le sue proprietà originali.

Come funziona il materasso memory foam

Il memory foam è una schiuma poliuretanica alla quale sono aggiunte delle sostanze per alterarne la densità. I materassi così riescono a memorizzare la forma del corpo quando ci si stende, creando la nicchia ideale per la colonna vertebrale. Quando ci si alza, il materasso torna allo stato originale: durante il riposo notturno, il materasso si adatta alla forma del corpo, e distribuisce in modo omogeneo il peso. Si alleviano quindi i punti di pressione, raggiungendo un comfort difficile da equiparare.

Se fa troppo freddo, il materasso memory foam s’indurisce; se è troppo caldo, si comporta come le schiume convenzionali, tornando rapidamente alla sua forma originale. Alcune schiume del memory foam possono avere una struttura cellulare più rigida, che porta a una distribuzione più debole del peso, ma un migliore recupero della struttura originale, portando a una migliore ciclicità e durata.