Master Award al prof. Ravelli: il Gaslini conquista l’oscar della reumatologia internazionale

Prof. Angelo Ravelli

Genova, 28 ottobre 2025 – Il prof. Angelo Ravelli, direttore scientifico dell’Istituto Giannina Gaslini e professore ordinario di Pediatria dell’Università degli Studi di Genova, è stato insignito del Master Award da parte dell’American College of Rheumatology (ACR).

L’ACR è la più importante e autorevole società scientifica della reumatologia internazionale e organizza annualmente un congresso negli Stati Uniti, cui partecipano più di 15.000 reumatologi di tutto il mondo. Il master viene assegnato da un comitato di selezione attraverso la valutazione competitiva dei curricula dei candidati proposti e rappresenta un autentico oscar alla carriera per i reumatologi che lo ottengono.

“Il conferimento di questo riconoscimento al prof. Ravelli è motivo di grande soddisfazione per tutto l’Istituto – sottolinea Renato Botti, direttore generale del Gaslini – Il Master Award dell’American College of Rheumatology rappresenta uno dei più alti riconoscimenti a livello mondiale e il fatto che sia stato assegnato a un reumatologo pediatra italiano, impegnato da decenni nella ricerca e nella cura dei bambini, testimonia la qualità e la rilevanza del lavoro svolto proprio qui al Gaslini”.

“È un premio che valorizza una carriera straordinaria, costruita con dedizione, competenza e passione, e che riflette anche l’impegno quotidiano dell’Istituto nel promuovere la ricerca e l’eccellenza clinica – aggiunge Botti – Il prof. Ravelli è un punto di riferimento per la comunità scientifica internazionale e un esempio per le nuove generazioni di medici e ricercatori”.

“Ricevere questo riconoscimento dall’American College of Rheumatology è per me un grande onore – afferma il prof. Ravelli – raramente il Master Award viene assegnato a reumatologi non nordamericani, e ancora più raramente a un reumatologo pediatra. Lo considero un segnale di grande attenzione verso la reumatologia pediatrica e verso il lavoro svolto insieme ai miei colleghi e collaboratori nel corso degli anni qui al Gaslini”.

Il master è stato consegnato dal presidente dell’ACR durante la cerimonia inaugurale del congresso 2025, che si è svolto a Chicago dal 25 al 29 ottobre.