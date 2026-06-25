Mastectomia con ricostruzione del seno su paziente sveglia: intervento innovativo a Cefalù

Eseguito alla Fondazione Giglio su una paziente cardiopatica ad alto rischio, l’intervento è stato realizzato con anestesia loco-regionale e sedazione cosciente senza ricorso all’anestesia generale.

Cefalù, 25 giugno 2026 – È stato pubblicato nell’ultimo numero del Journal of Surgical Case Reports dell’università di Oxford un innovativo intervento di chirurgia senologica eseguito, alla Fondazione Giglio di Cefalù, con una tecnica avanzata di anestesia loco regionale con sedazione cosciente su una paziente affetta da grave cardiopatia e ad altissimo rischio per l’anestesia generale.

“La paziente è rimasta sveglia per l’intera durata della procedura – spiegano i responsabili della breast unit e dell’unità di chirurgia senologica, Roberto Gennari, e dell’équipe di anestesia e rianimazione, Lorenzo Guarrera, non è stata intubata preservando il cuore da ulteriori stress”.

Lorenzo Guarrera e Roberto Gennari

In 120 minuti è stata effettuata una mastectomia preventiva bilaterale con ricostruzione immediata del seno con particolari protesi ultraleggere pre-pettorali. “Un approccio altamente specialistico, diventato caso clinico – rileva Gennari – che apre nuove possibilità terapeutiche anche per pazienti fragili o con patologie complesse”.

“L’utilizzo dell’anestesia regionale avanzata – aggiunge Guarrera – permette di affrontare interventi complessi riducendo i rischi nei pazienti più delicati. In questo caso siamo riusciti a mantenere la respirazione spontanea e una stabilità cardiovascolare ottimale durante tutta la procedura”.

La paziente ha avuto un rapido recupero post-operatorio ed è stata dimessa in prima giornata postoperatoria senza complicanze. “Il nostro obiettivo – conclude Gennari – è offrire interventi sempre più personalizzati, sicuri e meno invasivi, con grande attenzione non solo all’aspetto oncologico ma anche al benessere complessivo e alla qualità di vita”.

Il presidente della Fondazione Giglio, Victor di Maria e il Cda, hanno espresso “soddisfazione per il risultato raggiunto dall’equipe medica”.