Massimo Grimaldi nuovo presidente dei Cardiologi ospedalieri italiani (ANMCO)

Dott. Massimo Grimaldi

Bari, 22 maggio 2023 – Il dott. Massimo Grimaldi è ormai da diversi anni un punto di riferimento dell’aritmologia internazionale, autore di numerose e prestigiose pubblicazioni scientifiche, ed è noto per le sue qualità professionali e umane che lo hanno portato ad essere il primo cardiologo operante in Puglia a rivestire la carica di presidente nazionale ANMCO.

Il dott. Grimaldi sarà componente del Consiglio Direttivo ANMCO in qualità di presidente eletto fino a maggio 2025, quando diventerà presidente effettivo.

“Il percorso del dott. Grimaldi è di particolare importanza per l’Ospedale Miulli – spiega Mons. Domenico Laddaga, Delegato del Vescovo – Il nostro Ente da sempre apprezza e sostiene l’eccellenza del suo operato e continuerà a farlo anche in futuro. La presidenza di un ente importante come l’Associazione nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri rappresenta un ulteriore traguardo ed è il giusto riconoscimento per le qualità sia tecniche che umane del dott. Grimaldi”.

“È con particolare gioia che apprendo dell’elezione del dott. Grimaldi alla Presidenza dell’ANMCO – afferma il dott. Vitangelo Dattoli, Direttore Sanitario dell’Ospedale Miulli – Si tratta di un ruolo importante e prestigioso, anche perché per la prima volta un cardiologo pugliese viene posto alla guida di questa rilevante società medico-scientifica”.

La Cardiologia del Miulli riveste un importante ruolo nel garantire adeguata assistenza ai cardiopatici e a trattare le malattie cardiovascolari, che rappresentano ancora oggi la prima causa di mortalità e morbilità. “ANMCO leadership storia e futuro della cardiologia” è stato il motivo conduttore del Congresso di Rimini dell’Associazione Nazionale ed ha proposto un articolato programma scientifico contenente le più recenti acquisizioni diagnostiche e terapeutiche in ambito cardiologico, ponendo particolare attenzione alle applicazioni di telecardiologia e intelligenza artificiale in ambito cardiologico.