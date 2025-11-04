Maremoti, l’Italia rafforza la rete di monitoraggio con boe hi-tech e allarmi acustici

Anche quest’anno la Giornata Mondiale sulla Consapevolezza degli Tsunami 2025 pone l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della preparazione all’emergenza

Roma, 4 novembre 2025 – Promuovere una cultura dell’informazione e della prevenzione come focus essenziale per la mitigazione del rischio maremoti. Questo l’obiettivo della Giornata Mondiale sulla Consapevolezza degli Tsunami (World Tsunami Awareness Day – WTAD), appuntamento annuale istituito dalle Nazioni Unite nel 2015 e che ogni 5 novembre pone l’accento sull’importanza del tema.

In questa occasione, il Sistema Nazionale di Allerta Maremoti (SiAM), costituito dal Dipartimento della Protezione Civile (DPC), dal Centro Allerta Tsunami dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (CAT-INGV) e dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), rinnova il suo impegno nella mitigazione del rischio tsunami lungo le coste italiane e nel contribuire alla sicurezza delle comunità costiere in ambito Euro-Mediterraneo (NEAM).

Nel corso del 2025 il SiAM ha portato a termine numerose iniziative che hanno coinvolto l’intera catena del sistema di allerta maremoti, dalla componente tecnologica a quella logistica e di comunicazione. Le attività hanno riguardato il monitoraggio sismico e marino, l’analisi dei segnali del livello del mare e lo sviluppo di nuove metodologie per la rilevazione precoce di possibili tsunami. Parallelamente, sono state promosse azioni di sensibilizzazione e formazione rivolte alla popolazione, attraverso progetti europei e nazionali, con l’obiettivo di rafforzare la preparazione e la resilienza delle comunità costiere.

Tra le molte attività svolte, CAT-INGV ha installato nuove boe di rilevamento tsunami, una a largo di Stromboli, di fronte alla Sciara del Fuoco, che consente di rilevare anche maremoti generati da eventi non sismici, e due in profondità nel Mar Ionio nell’ambito del progetto PNRR MEET (Monitoring Earth’s Evolution and Tectonics) coordinato dall’INGV, le prime capaci di rilevare in tempo reale onde anomale in alto mare.

L’ISPRA ha completato l’installazione di nuove stazioni di monitoraggio lungo le coste italiane, migliorando i sistemi di acquisizione, di trasmissione e di condivisione dei dati. Con l’avvio del progetto PNRR MER (Marine Ecosystem Restoration) ha iniziato, inoltre, una campagna di rilevamenti topo-barimetrici ad alta risoluzione lungo la fascia costiera nazionale, fondamentali per la pianificazione costiera e la gestione del rischio.

In merito agli tsunami generati dall’attività vulcanica, sulle isole di Stromboli e Panarea, il DPC ha promosso l’attivazione, seppur in fase sperimentale, di un nuovo sistema di allarme acustico, installato dalla Protezione Civile della Regione Siciliana e testato lo scorso 12 giugno.

In ambito internazionale, CAT-INGV, DPC e ISPRA sono coinvolti nel progetto NEAM-Commitment, finanziato dalla Direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (DG-ECHO) della Commissione Europea, e coordinato dall’Osservatorio Nazionale di Atene (NOA), finalizzato a migliorare la preparazione al rischio tsunami nell’area Nord-Est Atlantico e Mediterraneo. Si punta, inoltre, al perfezionamento della pianificazione costiera nell’area di Stromboli.

Nell’ambito del progetto CoastWAVE 2, promosso dall’UNESCO, nella città di Palmi (Reggio Calabria) INGV e ISPRA stanno realizzando studi di approfondimento per la definizione delle aree di inondazione, fornendo supporto al Comune nel percorso volto al riconoscimento “Tsunami Ready” da parte dell’UNESCO, programma che aiuta le comunità costiere a prepararsi a una gestione più efficace e consapevole del rischio.

Il primo comune in Italia ad aver ottenuto tale titolo è Minturno (Latina), dove ieri i ricercatori dell’INGV hanno svolto un’attività didattica con gli studenti della scuola media “Angelo De Santis” finalizzata ad accrescere la conoscenza dei maremoti e a promuovere comportamenti corretti in caso di emergenza.

Once again this year, World Tsunami Awareness Day 2025 focuses on the importance of prevention and emergency preparedness

Promoting a culture of information and prevention as an essential focus for mitigating tsunami risk. This is the goal of World Tsunami Awareness Day (WTAD), an annual event established by the United Nations in 2015, which highlights the importance of this issue every November 5.

On this occasion, the Sistema Nazionale di Allerta Maremoti (SiAM), consisting of the Dipartimento della Protezione Civile (DPC), the Centro Allerta Tsunami dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (CAT-INGV) and the Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), renews its commitment to mitigating tsunami risk along the Italian coast and contributing to the safety of coastal communities in the Euro-Mediterranean area (NEAM).

In 2025, SiAM carried out numerous initiatives involving the entire tsunami warning system chain, from technology to logistics and communications. Activities included seismic and marine monitoring, sea level signal analysis, and the development of new methods for the early detection of possible tsunamis. At the same time, awareness-raising and training activities were promoted among the population through European and national projects, with the aim of strengthening the preparedness and resilience of coastal communities.

Among its many activities, CAT-INGV has installed new tsunami detection buoys, one off the coast of Stromboli, opposite Sciara del Fuoco, which can also detect tsunamis generated by non-seismic events, and two deep in the Ionian Sea as part of the PNRR MEET (Monitoring Earth’s Evolution and Tectonics) project coordinated by INGV, the first capable of detecting abnormal waves in real time on the high seas.

ISPRA has completed the installation of new monitoring stations along the Italian coastline, improving data acquisition, transmission, and sharing systems. With the launch of the PNRR MER (Marine Ecosystem Restoration) project, it has also begun a campaign of high-resolution topographic and barometric surveys along the national coastline, which are essential for coastal planning and risk management.

With regard to tsunamis generated by volcanic activity on the islands of Stromboli and Panarea, the DPC has promoted the activation, albeit in an experimental phase, of a new acoustic warning system, installed by the DPC of the Sicilian Region and tested on June 12.

At the international level, CAT-INGV, DPC, and ISPRA are involved in the NEAM-Commitment project, funded by the European Commission’s Directorate-General for Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (DG-ECHO) and coordinated by the National Observatory of Athens (NOA), which aims to improve tsunami risk preparedness in the North-East Atlantic and Mediterranean area. It also aims to refine coastal planning in the Stromboli area.

As part of the CoastWAVE 2 project, promoted by UNESCO, INGV and ISPRA are conducting in-depth studies in the city of Palmi (Reggio Calabria) to define flood areas, providing support to the municipality in its efforts to obtain UNESCO’s ‘Tsunami Ready’ recognition, a program that helps coastal communities prepare for more effective and informed risk management. The first municipality in Italy to obtain this title is Minturno (Latina), where yesterday INGV researchers carried out an educational activity with students from the “Angelo De Santis” middle school aimed at increasing knowledge of tsunamis and promoting correct behavior in the event of one.