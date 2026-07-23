Mare, laghi e piscine: da SIMA le regole per evitare tragedie durante i bagni estivi

Roma, 23 luglio 2026 – Con l’aumento delle temperature mari, laghi, fiumi e piscine diventano il rifugio più immediato contro il caldo, luoghi che tuttavia possono rappresentare una fonte di pericolo per la sicurezza pubblica, a causa di una pluralità di fattori. Lo afferma la Società italiana di Medicina Ambientale (SIMA) dopo i tragici episodi mortali che si stanno registrando in Italia.

Incidenti e annegamenti avvengono in mare aperto, nei fiumi e nei laghi, ma anche in piscine alte pochi centimetri e nelle vasche da bagno di casa, e le vittime più frequenti, secondo l’OMS, sono i bambini tra 1 e 5 anni e gli anziani.

“Le acque interne di fiumi e laghi possono nascondere grandi insidie – afferma il presidente Sima, Alessandro Miani – Da un lato mulinelli d’acqua e correnti nei fiumi, dall’altro fondali improvvisamente profondi dei laghi e difficoltà a risalire a riva, quando questa è rocciosa, causata da alghe adese alla pietra che la rendono scivolosa. Ma anche entrare nelle acque di una piscina, e persino in una vasca da bagno, può causare malori e incidenti fatali”.

Prof. Alessandro Miani

Per tali motivi la Società italiana di Medicina Ambientale ha stilato delle regole base da seguire per entrare in acqua in tutta sicurezza e proteggere la salute umana: