Marco Rossi nuovo direttore UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’ospedale San Donato di Arezzo

Dott. Marco Rossi

Arezzo, 30 marzo 2021 – Marco Rossi è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. Lunedì 29 marzo 2021 il dott. Marco Rossi ha firmato, alla presenza del Direttore Generale AUSL TSE Antonio D’Urso, il contratto quale nuovo direttore dell’unità operativa complessa di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva. Entrerà in carica dal 1 aprile 2021.

“Stiamo proseguendo senza sosta nel rafforzamento dei servizi ospedalieri e sanitari di tutta la nostra azienda – dichiara il Direttore Generale della USL Toscana Sud Est – per rispondere al fabbisogno del territorio. Il nostro obiettivo è dotare le strutture ospedaliere ed il territorio di professionisti qualificati e di grande esperienza. Il Dott. Marco Rossi, grazie al suo lavoro presso il nostro ospedale San Donato, sarà in grado di entrare immediatamente nel sistema e di garantire una ulteriore crescita di questo delicato ambito sanitario”.

Il dott. Rossi viene da una lunga esperienza nel reparto di gastroenterologia dell’Ospedale San Donato di Arezzo. “E’ con profondo orgoglio e soddisfazione – dichiara il dott. Marco Rossi – che accolgo questa nomina che rappresenta un punto fondamentale nel mio percorso umano e professionale. Ringrazio sinceramente il Direttore Generale per la fiducia riposta nella mia persona e per la responsabilità che mi ha voluto attribuire. È per me un nuovo inizio di impegno al servizio dell’Azienda e della mia città, per una sanità di qualità ed eccellenza. Ringrazio tutte le persone che lavorano o hanno lavorato in Gastroenterologia per la professionalità e umanità che hanno sempre dimostrato per la cura della persona”.