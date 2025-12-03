Malformazione congenita e parassita nel polmone: duplice intervento salva giovane paziente all’Aou Senese

Siena, 3 dicembre 2025 – Complessa malattia polmonare su un giovane paziente identificata e trattata grazie a una collaborazione interdisciplinare all’ospedale Santa Maria alle Scotte.

L’importante risultato è stato conseguito grazie al lavoro di squadra tra Chirurgia Pediatrica, diretta dal prof. Francesco Molinaro, Radiologia Interventistica, diretta dal dott. Carmelo Ricci e Chirurgia Toracica, diretta dal prof. Piero Paladini, con il contributo del prof. Luca Luzzi, insieme al personale della piastra operatoria, agli infermieri e a tutto il team dell’Anestesia e rianimazione perioperatoria e generale, diretta dal dott. Pasquale D’Onofrio, e ai reparti di Pediatria, diretta dal prof. Salvatore Grosso, Malattie dell’apparato respiratorio, diretta dalla prof.ssa Elena Bargagli con il supporto del servizio di broncoscopia e il contributo del dott. Fabrizio Mezzasalma, e Malattie infettive e tropicali diretta dal prof. Mario Tumbarello.

Un piccolo paziente di origine straniera, da poco in Italia, è stato inizialmente ricoverato in primavera in Pediatria per una polmonite complessa che ha portato a un primo intervento chirurgico per risolvere un importante versamento pleurico, effettuato in toracoscopia. Per il sospetto di una malformazione polmonare congenita, come evento scatenante la polmonite, sono stati eseguiti ulteriori esami di approfondimento che hanno evidenziato un sospetto sequestro polmonare intralobare, cioè una malformazione polmonare congenita, rara, che ha come caratteristica il fatto di avere una vascolarizzazione che deriva dalle arterie provenienti direttamente dall’addome.

Ad aggravare la situazione, è stata poi individuata un’infezione da parte di parassita, denominato echinococco, proveniente dal contatto con animali, probabilmente a partenza addominale, risalito poi nel polmone attraverso la vascolarizzazione propria della malformazione. Tale evenienza è stata riscontrata mediante un esame TC torace eseguito dall’équipe della Diagnostica per immagini, diretta dalla prof.ssa Maria Antonietta Mazzei, nella persona della dott.ssa Antonella La Piana, che mostrava, in maniera precisa e definita, le caratteristiche di questa rara condizione.

“In seguito a discussione multidisciplinare del caso – spiega il prof. Molinaro – è stato effettuato un intervento chirurgico combinato, lavorando in due sale operatorie con due interventi conseguenti: sono state chiuse le arterie addominali (embolizzazione arteriosa pre-operatoria) e, successivamente, è stata asportata la parte infetta del polmone contenente la malformazione e il microrganismo in questione”.

“L’intervento combinato è stato eseguito, con paziente in anestesia generale e successiva ventilazione selettiva, grazie al prezioso lavoro del dott. Salvatore Quarta e dell’intera équipe di anestesia pediatrica – sottolinea il prof. Molinaro – Dopo un breve periodo di osservazione e il risveglio in terapia intensiva Perioperatoria e Generale, il paziente è stato trasferito in reparto di degenza ordinaria dopo due giorni, seguito scrupolosamente dagli specialisti coinvolti nel caso. È stato poi sottoposto a terapia mirata per infezione parassitaria, in modo da evitare ulteriori ricadute”.

“Il decorso – conclude Molinaro – è stato regolare, con un buon controllo del dolore e una buona ripresa delle condizioni cliniche generali. Il piccolo paziente è stato dimesso a fine ottobre e continua a essere seguito ambulatorialmente dalla Chirurgia Pediatrica con controlli specifici e risulta in buona salute”.