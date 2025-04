Malattie rare del tessuto connettivo: la Reumatologia di Pisa protagonista a Praga

Prof.ssa Marta Mosca

Pisa, 10 aprile 2025 – È in corso in questi giorni a Praga il secondo congresso internazionale ERN ReCONNET, uno dei principali appuntamenti europei dedicati alle malattie rare e a bassa prevalenza del tessuto connettivo. L’evento, che si svolge dal 9 all’11 aprile 2025, rappresenta un momento di confronto fondamentale tra ricercatori, clinici, pazienti, istituzioni e industria impegnati in questo campo complesso e ancora poco conosciuto.

A guidare l’organizzazione scientifica del congresso è il team di Reumatologia dell’Università di Pisa e dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, con un ruolo di primo piano di Marta Mosca, ordinaria di Reumatologia all’Università di Pisa e direttrice dell’omonima Unità operativa in Aoup, coordinatrice di ERN ReCONNET e punto di riferimento internazionale nella ricerca e nella gestione clinica delle malattie del tessuto connettivo. Grazie al suo impegno e a quello del suo gruppo, Pisa si conferma un centro di eccellenza a livello europeo nella Reumatologia.

Il congresso affronterà tematiche centrali come epidemiologia, diagnosi, standard di cura, biobanche, registri e innovazione terapeutica, con uno sguardo attento alla qualità dell’assistenza e all’esperienza del paziente. L’obiettivo è promuovere conoscenza, consapevolezza e collaborazione per migliorare il percorso di cura e favorire la ricerca sulle malattie rare.

Il programma, ricco di sessioni multidisciplinari e tavole rotonde, riflette la visione di ERN ReCONNET: creare una rete solida tra i professionisti europei per garantire equità nell’accesso alla diagnosi e alle cure, condividere buone pratiche e sviluppare nuovi approcci terapeutici.