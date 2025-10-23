Malattie metaboliche e novità terapeutiche al centro del Congresso nazionale SIMDO

Vibo Valentia, 23 ottobre 2025 – Al via oggi il XXIV Congresso Nazionale SIMDO (Società Italiana Metabolismo Diabete Obesità): tre giornate di confronto dedicate a diabete, metabolismo e obesità. In Calabria, a Vibo Valentia, i maggiori specialisti del settore si incontrano per discutere strategie cliniche, soluzioni tecnologiche e terapie di nuova generazione.

Protagonisti delle sessioni tematiche, i nuovi farmaci, che, nel giro di pochi anni “hanno letteralmente rivoluzionato il decorso del diabete e di molte patologie metaboliche correlate, tra cui l’obesità che oggi, grazie al cosiddetto Ddl Pella “Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’obesità”, firmato dall’on. Roberto Pella, e diventato Legge il 1° ottobre 2025, l’Italia riconosce come malattia cronica”, afferma il dott. Giuseppe Crispino, Presidente del Congresso e Tesoriere nazionale SIMDO.

Obesità: l’Italia primo Paese al mondo a riconoscerla come malattia cronica

Con l’approvazione della Legge Pella, l’Italia è diventata il primo Paese al Mondo a riconoscere ufficialmente l’obesità come malattia progressiva e recidivante. Una conquista che segna una svolta culturale e sanitaria: l’obesità smette di essere un problema di volontà individuale, e, abbattuto lo stigma, diventa una condizione clinica da affrontare in modo strutturato.

“È un risultato storico – sottolinea il dott. Giancarlo Tonolo, Presidente Nazionale SIMDO – che impone un cambio di paradigma: l’obesità colpisce oltre sei milioni di italiani e va trattata come una vera emergenza sanitaria. Abbiamo lavorato per anni affinché fosse riconosciuta come malattia cronica e ora occorre che venga inserita nei LEA per garantire l’accesso gratuito a diagnosi e terapie. L’obesità è la porta d’ingresso di ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari e cancro – prosegue Tonolo – investire nella sua prevenzione significa evitare numerosissime patologie”.

Diabetologia di genere: la cura su misura

Nel segno di una nuova cultura delle malattie metaboliche, il Congresso, che si svolge nelle sale dell’Hotel 501 di Viale Emanuele Bucciarelli 14 a Vibo Valentia fino al 25 ottobre, dedica un ampio spazio alla medicina di genere, tema spesso trascurato a livello internazionale, al centro dell’agenda SIMDO. “La Società sta conducendo importanti studi sulle differenze di genere nel trattamento del diabete”, racconta Crispino.

“Molti farmaci vengono testati solo su uomini o su donne in menopausa, ignorando le differenze biologiche e ormonali. Dobbiamo personalizzare i trattamenti in base a sesso, genere ed età: è una necessità clinica di grandissima importanza” aggiunge Tonolo. Le sessioni analizzeranno le differenze nella risposta terapeutica di pazienti con diabete e obesità, allo scopo di delineare protocolli più efficaci e inclusivi.

Obesità e psicologia: rompere il muro dello stigma

Anche l’aspetto psicologico delle patologie metaboliche rientra tra i temi affrontati nel corso del Congresso: SIMDO lancia in tutta Italia nuovi programmi di formazione e supporto psicologico per superare lo stigma e migliorare l’aderenza terapeutica. I corsi – rivolti a medici, psicologi e infermieri – mirano a costruire un approccio multidisciplinare capace di unire nutrizione, movimento, terapia farmacologica e sostegno psicologico.

Tre giorni di scienza, tecnologia e prevenzione: la missione SIMDO

Il Congresso si articola in 8 sessioni tematiche e 2 corsi di aggiornamento, durante i quali si tratterà, tra i numerosi temi, di:

Terapie innovative per l’obesità (agonisti recettoriali del glp-1, dual agonist, gliflozine)

Tecnologie digitali e monitoraggio in tempo reale del diabete di tipo 1

Approcci integrati per la protezione cardio-renale

Medicina di genere e aspetto psicologico ed emotivo delle patologie metaboliche

Un’occasione di confronto su questioni sempre più centrali e sfaccettate, verso un approccio terapeutico incentrato sul benessere del paziente in ogni suo aspetto, in linea con la filosofia della SIMDO che, dal 1990, riunisce diabetologi, endocrinologi, dietologi, internisti, psicologi, infermieri e nutrizionisti: attraverso la formazione continua, la ricerca scientifica e il dialogo costante con le Istituzioni, la Società si impegna a migliorare concretamente la vita delle persone affette da diabete, obesità e malattie metaboliche.