Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, Open Day al San Camillo Forlanini

Roma, 23 settembre 2025 – Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), come la malattia di Crohn e la colite ulcerosa, colpiscono oltre 250.000 persone in Italia e il loro impatto sulla qualità della vita è rilevante. Per sensibilizzare la popolazione e offrire un’occasione di confronto diretto con gli specialisti, l’Ospedale San Camillo-Forlanini promuove l’Open Day MICI, in programma sabato 27 settembre a partire dalle ore 9.15, presso il Padiglione Piastra – secondo piano, Aula A.

L’iniziativa prevede incontri informativi dedicati alle più moderne terapie, all’alimentazione e alle innovazioni in ambito diagnostico. I partecipanti avranno la possibilità di conoscere il personale, l’organizzazione e le attività della UOS MICI, l’équipe multidisciplinare che collabora quotidianamente con i Gastroenterologi, visitare gli spazi dedicati e prenotare una prima visita gastroenterologica attraverso le modalità previste dal Centro.

L’UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia del San Camillo-Forlanini, di cui la UOS fa parte, è da anni un punto di riferimento per la diagnosi, la cura e la ricerca in ambito Gastroenterologico. Grazie a un approccio integrato, offre ai pazienti una assistenza clinica altamente qualificata, la possibilità di accedere a trial clinici e a terapie innovative di ultima generazione e si distingue inoltre per i suoi servizi specialistici di neurogastroenterologia, riabilitazione pelvi-perineale, ecografia gastroenterologica e per gli ambulatori dedicati a Celiachia e stomizzati.

“Con questo Open Day – dichiarano il dott. Faggiani, Direttore della UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e il dott. Cosintino, Responsabile della UOS MICI – vogliamo dare un segnale concreto di vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie. La nostra UOS MICI è un luogo dove competenze cliniche, innovazione terapeutica e ascolto si uniscono in un percorso personalizzato, con l’obiettivo di migliorare davvero la qualità della vita di chi convive con queste patologie”.

Per partecipare è necessario inviare una mail a mici@scamilloforlanini.rm.it.