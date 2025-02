Malattie dell’orecchio, screening gratuito per ragazzi dai 13 ai 17 anni all’Aou pisana

Pisa, 17 gennaio 2025 – Il 5 marzo in Aou pisana, nell’Unità operativa di Otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria universitaria diretta da Stefano Berrettini (presidio ospedaliero di Cisanello, Edificio 30 A – percorso F, area arancio), dalle 15.00 alle 18.30, verrà effettuato uno screening audiologico gratuito rivolto a ragazzi dai 13 ai 17 anni, per promuovere la prevenzione del danno uditivo da rumore negli adolescenti. Sarà inoltre disponibile materiale informativo sull’argomento.

Per accedere al servizio è necessario effettuare una prenotazione via mail, scrivendo all’indirizzo segreteria.siaf@gmail.com indicando nome, cognome, luogo e data di nascita della persona da visitare e recapito telefonico, specificando nell’oggetto “screening 5 marzo”. Via mail verrà confermato l’appuntamento e comunicato l’orario. La prestazione sarà disponibile fino a esaurimento posti.

L’iniziativa rientra nella Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e conseguenti disturbi uditivi, dal titolo ‘La Sordità siamo noi …’, organizzata il 5 marzo dalla Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico facciale (Sioechcf) insieme alla Società italiana di audiologia e foniatria (Siaf) con la cooperazione di differenti associazioni senza fini di lucro di pazienti e parenti di soggetti ipoacusici. La manifestazione si svolge in ideale continuità e condivisione d’intenti con la Giornata mondiale dell’udito istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che si tiene il 3 marzo 2025.

Le malattie dell’orecchio e i conseguenti disturbi uditivi sono estremamente frequenti e interessano tutte le età. In continuità con il tema proposto lo scorso anno ci si propone di favorire la conoscenza delle problematiche legate ai disturbi uditivi, alla prevenzione e alla cura. Attraverso l’informazione si vuole infatti promuovere il cambiamento di comportamenti potenzialmente dannosi per l’orecchio e l’udito.

A tutte le età è necessario proteggere l’udito dai suoni intensi per prevenire future conseguenze, per cui è indispensabile sensibilizzare all’uso corretto dei dispositivi uditivi e supportare coloro che soffrono di sordità. Il cambiamento della società nei confronti delle malattie dell’orecchio e dei disturbi uditivi parte dalla conoscenza del problema e dalla responsabilizzazione dei singoli.

L’evento del 5 marzo intende focalizzare l’attenzione su questa condizione stimolando approcci propositivi al problema. Come nelle precedenti edizioni sono previste iniziative di sensibilizzazione e prevenzione diffuse in ambito nazionale.