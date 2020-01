Malattie della pelle chiara e scura, visite dermatologiche gratuite all’A.O. Moscati Avellino, 23 gennaio 2020 – Una mattinata di consulenze e visite gratuite aperta a tutti i cittadini, ma in particolare agli extracomunitari. D’intesa con la Caritas Diocesana di Avellino, e tenuto conto che domenica 26 gennaio, ricorre la “Giornata mondiale dei malati di lebbra”, l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” ha organizzato un “Open day delle malattie della pelle chiara e scura”. Sabato prossimo, 25 gennaio, dalle ore 9 alle 12,30, Raffaele Iandoli, Responsabile dell’Unità Operativa di Dermatologia e Dermochirurgia, visiterà gratuitamente fino a un massimo di 30 pazienti presso gli ambulatori del reparto (Città Ospedaliera, settore B, secondo piano), e fornirà anche informazioni utili per la prevenzione e la cura delle dermatiti. Al termine delle consulenze, si terrà anche una Santa Messa nella Cappella della Città ospedaliera dedicata ai Sacerdoti Missionari di tutto il mondo.

