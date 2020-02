Malattie del surrene, corso di formazione all’AOU di Orbassano Orbassano, 7 febbraio 2020 – L’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga ospiterà, dal 10 al 12 febbraio p.v., la quarta edizione della Scuola delle Malattie del Surrene in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università di Torino. La SCDU Medicina Interna, diretta dal prof. Terzolo, che da anni con il suo gruppo rappresenta un punto di riferimento nazionale e internazionale per la patologia surrenalica, coordinerà simposi e lavori a piccoli gruppi, con il coinvolgimento di tutto il team multidisciplinare che opera in ambulatori e servizi dedicati. Le patologie che interessano la ghiandola surrenalica sono numerose ed estremamente diverse tra loro, accomunate dalla complessità nell’iter diagnostico-terapeutico. Per una gestione ottimale di queste patologie sono necessari “ambulatori dedicati” e il supporto di un team multidisciplinare, con esperienza specifica nel settore. La Scuola residenziale è stata istituita su mandato dell’Associazione Medici Endocrinologi con lo scopo di fornire, alle figure specialistiche coinvolte, degli elementi base per una gestione pratica della patologia surrenalica, che necessita di interpretazione critica dei dati di laboratorio, valutazione delle immagini, interpretazione corretta dell’esame istologico e adeguata pianificazione dell’iter diagnostico e terapeutico. Il corso si propone di affrontare le diverse patologie (Sindrome di Cushing, iperaldosteronismo, feocromocitoma-paraganglioma, morbo di Addison, iperplasie surrenaliche, tumori maligni e patologie subcliniche) con approccio clinico-pratico partendo dai casi clinici che si presentano nell’ambulatorio dedicato alle patologie surrenaliche, affrontando in piccoli gruppi i diversi problemi che quotidianamente si pongono riguardo la diagnostica e le scelte terapeutiche e di follow.up. Le diverse fasi diagnostiche e terapeutiche verranno valutate e discusse nel contesto del singolo caso, alla luce delle linee guida e dei dati di letteratura recenti, ma anche della pratica clinica.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 8 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...