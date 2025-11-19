“Mai più sole”: al Galliera visite e consulenze gratuite per dire basta alla violenza sulle donne

Genova, 19 novembre 2025 – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre 2025 l’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera organizza l’evento “Mai più sole”, una giornata dedicata alla prevenzione, all’ascolto e al sostegno delle donne.

L’iniziativa, patrocinata dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Galliera, prevede un programma di attività gratuite su prenotazione, pensate per promuovere la salute, la consapevolezza e la sicurezza personale.

L’obiettivo della giornata è offrire un momento di attenzione concreta verso le donne, incoraggiando la cura di sé e la conoscenza degli strumenti di tutela e di aiuto a disposizione di chi vive o ha vissuto situazioni di violenza.

Il Galliera con i suoi professionisti ribadisce il proprio impegno nel promuovere la parità di genere, il rispetto e la prevenzione della violenza di genere, nella convinzione che la salute e la dignità di ogni donna vadano sempre tutelate.

Il 25 novembre saranno offerte attività gratuite su prenotazione: visite ginecologiche, consulenze psicologiche individuali, consulenze informative e strategie di protezione personale.