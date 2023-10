Maculopatie, screening ed esami gratuiti senza prenotazione al Presidio Ospedaliero Oftalmico Asl Roma 1 Roma, 5 ottobre 2023 – Sabato 14 ottobre 2023, presso il Presidio Ospedaliero Oftalmico della ASL Roma 1, si svolgerà l’Open Day Maculopatie. Durante la settimana che vede celebrare la Giornata mondiale della vista, i professionisti dell’ospedale monospecialistico effettueranno, presso i locali della UOSD Retina Medica, una giornata dedicata allo screening per le maculopatie. L’orario previsto è dalle 9.00 alle 12.00, con ingresso libero senza prenotazione. I pazienti saranno sottoposti a visita oculistica completa, ad esame OCT e verranno fornite loro le indicazioni su successivi controlli oculistici da eseguire oppure, in caso di maculopatia conclamata, verranno forniti consigli terapeutici. La maculopatia rappresenta la prima causa di cecità e ipovisione nel mondo occidentale e colpisce principalmente i soggetti con più di 65 anni di età. La degenerazione maculare legata all’età è una delle patologie più gravi che colpiscono l’occhio. Viene danneggiata la macula, cioè la parte centrale della retina, dove troviamo la massima la concentrazione dei coni, i fotorecettori specializzati per la visione dei dettagli. Quasi sempre la malattia è progressiva e può interessare entrambi gli occhi, anche ad intervalli di tempo variabili e con quadri clinici e gravità differenti. “Esistono varie tipologie di maculopatie ciascuna delle quali interessa fasce di età differenti – dichiara la dott.ssa Francesca Romana Florio, dirigente della UOSD Retina Medica – Purtroppo non esiste una cura risolutiva, ma si può fermare la progressione della malattia. È per questo che i controlli sono importanti, perché più l’intervento è precoce e maggiori sono le possibilità di preservare la visione centrale”.

