Luca Parmitano al Rizzoli: “Così lo spazio ci insegna a curare le ossa sulla Terra”

Bologna, 6 maggio 2026 – L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e il primo italiano a svolgere attività extraveicolari Luca Parmitano ha condiviso con il pubblico presente all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e un panel di esperti le sfide del volo spaziale umano, quali mezzi e soluzioni sono oggi messi in campo per affrontarle positivamente, quali esperimenti legati alla fisiologia e alla neurologia nello spazio sono stati effettuati e quali sono le prossime sfide.

L’intervento dell’astronauta è stato seguito da una tavola rotonda con il direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR) Andrea Rossi, la direttrice scientifica IOR Milena Fini e il prof. Roberto Toni del Department of Medicine, Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, TMC – TUSM di Boston (USA).

Indagati gli aspetti relativi all’apparato osteo-artro-muscolare nello spazio: le nuove tecnologie digitali con l’ausilio robotico umanoide per il monitoraggio da remoto degli astronauti in volo e sulle prossime basi lunari, i problemi di salute osteo-artro-muscolare degli astronauti quando si trovano in microgravità – situazione clinicamente simile per certi aspetti nelle condizioni terrestri di immobilità come ad esempio degenze e convalescenze ortopediche – i possibili interventi terapeutici, farmacologici e nutraceutici che possono supportare gli astronauti in microgravità, le nuove risorse di monitoraggio digitale e quali molecole terapeutiche ancora non utilizzate nello spazio migliorerebbero la salute osteo-artro-muscolare degli astronauti nello spazio, soprattutto in previsione di lunghe permanenze.

A confrontarsi con Parmitano il direttore del Dipartimento di Ortopedia Oncologica ed Ultra Specialistica IOR Davide M. Donati, il direttore del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia di Alta Complessità IOR Cesare Faldini, il direttore di Ricerca CNR – ISTC di Trento Stefano Borgo, il prof. Marco di Felice del Dipartimento di Informatica, Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna (UNIBO), il prof. Nadir Mario Maraldi del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie UNIBO, il direttore di Ortopedia Bentivoglio IOR Massimiliano Mosca, la prof.ssa Valeria Seidita del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo e la prof.ssa Giulia Spaletta del Dipartimento di Scienze Statistiche UNIBO.