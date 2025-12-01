Lotta all’HPV: vaccino gratuito per studenti e lavoratori della Statale di Milano

Milano, 1 dicembre 2025 – Da oggi e per tutto il mese di dicembre, ragazze e ragazzi fino a 26 anni che studiano o lavorano in Ateneo potranno vaccinarsi gratuitamente contro l’HPV (Human Papilloma Virus), uno dei virus più diffusi e più pericolosi per la salute.

L’iniziativa, promossa dall’Università Statale di Milano in collaborazione con ASST Fatebenefratelli Sacco, mira a prevenire, attraverso la vaccinazione, alcune delle malattie più gravi causate dal Papilloma Virus, come i tumori del cavo orale, della cervice uterina, dell’ano e del pene.

Oltre il 70% della popolazione entra in contatto con il virus dell’HPV almeno una volta nella vita. Esistono, infatti, più di 200 forme diverse di sierotipi di HPV, che si possono trasmettere per contatto, causando ad esempio le comuni verruche da piscina; o per via sessuale, provocando malattie molto più gravi come i tumori. Se il primo vaccino contro l’HPV del 2002 era diretto verso un solo ceppo virale, già nel 2010 si è arrivati a una tipologia in grado di coprire i nove ceppi più frequentemente coinvolti nei tumori. La vaccinazione anti HPV, quindi, è fondamentale per prevenire queste malattie sia per se stessi sia i propri partner.

“Anche quest’anno l’Università degli Studi di Milano dimostra la sua altissima attenzione alla promozione della salute di studenti e dipendenti. Dopo il successo dell’anno scorso ripropone la campagna vaccinale contro il virus del papilloma umano. Con una novità importante: l’opportunità del vaccino sarà offerta anche a chi gravita sull’area di via Celoria/Golgi che avrà la possibilità di recarsi presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, in via Venezian 1”, spiega Silvana Castaldi, docente di Igiene dell’Università Statale di Milano e coordinatrice della campagna.

“Siamo felici che la campagna di vaccinazione HPV in collaborazione con l’Università Statale di Milano prosegua anche quest’anno – commenta Catia Borriello, direttore Dipartimento Funzionale di Prevenzione dell’ASST Fatebenefratelli Sacco – Il fatto che nel 2025 i giovani abbiano aderito in così tanti all’iniziativa ci rende ancora più fieri, perché testimonia il nostro impegno nel promuovere una cultura della prevenzione che offra ai cittadini di ogni età strumenti efficaci. Guardiamo in particolare ai giovani, perché vaccinarsi in età precoce significa proteggersi prima e ridurre in modo significativo il rischio di sviluppare patologie correlate all’HPV”.

Le somministrazioni saranno effettuate da specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva dell’Ateneo, disponibili anche per rispondere a dubbi e domande sul vaccino e sul virus HPV.

Quando e dove vaccinarsi:

L’iniziativa si terrà per tutto il mese di dicembre presso il centro vaccinazioni ASST Fatebenefratelli Sacco in via Statuto 5, e presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, in via Venezian 1:

1-2-3-4-5 dicembre, centro vaccinazioni ASST Fatebenefratelli Sacco, via Statuto 5, ore 9.00-13.00 e 14.00-17.00;

9-10-11 dicembre (ore 9.00-13.00) e 12 dicembre (ore 9.00-13.00 e 14.00-17.00), Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, via Venezian 1 (piano -1).

È possibile prenotare il proprio vaccino gratuito anti HPV tramite la piattaforma dedicata oppure utilizzando l’app lezioniUnimi.