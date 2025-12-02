Lotta ai tumori, l’Italia entra nella rete d’eccellenza europea: ACC riconosciuta Hub nazionale

Prof. Ruggero De Maria

Roma, 2 dicembre 2025 – L’Assemblea Generale del progetto europeo ECHoS (Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies) ha conferito formalmente ad Alleanza Contro il Cancro, la Rete Oncologica Nazionale del Ministero della Salute, lo status di National Cancer Mission Hub (NCMH) per l’Italia, riconoscimento che si affianca al sostegno espresso dallo stesso dicastero, che ne ha appoggiato la candidatura.

Con questo passaggio, l’Italia entra nel gruppo dei Paesi europei che hanno già attivato o consolidato il proprio Hub nazionale nell’ambito della “Mission on Cancer” dell’UE. Fanno parte della rete degli NCMH anche Svezia, Spagna, Israele, Finlandia e Croazia, recentemente riconosciuti, insieme ai partner già attivi in Polonia, Grecia, Malta, Paesi Bassi e Bulgaria. L’estensione della rete testimonia la crescente convergenza europea verso un modello coordinato di ricerca, prevenzione e cura oncologica.

ACC, la più grande rete di ricerca oncologica del Paese, fondata nel 2002 dal Ministero della Salute, assume quindi un ruolo strategico nell’attuazione italiana della Missione Cancro. Il mandato attribuito da ECHoS la designa come interlocutore nazionale per il coordinamento di istituzioni, IRCCS, università, società scientifiche e associazioni di pazienti, con l’obiettivo di rendere operativi in Italia gli indirizzi europei in materia di oncologia traslazionale, prevenzione, digital health e integrazione dei dati.

“Il riconoscimento – osserva il Presidente della Rete, prof. Ruggero De Maria che ha ringraziato il Ministero della Salute per aver appoggiato la candidatura di ACC – rafforza la nostra posizione nella definizione delle strategie e delle politiche a supporto della Mission on Cancer; sono numerosi i progetti attivi della Rete, finalizzati a tradurre l’innovazione scientifica in pratica clinica e a promuovere percorsi diagnostico-terapeutici più omogenei, integrati e condivisi”.

Secondo il Presidente, “in questo quadro, il ruolo di ACC come Hub nazionale facilita la convergenza fra ricerca, clinica e governance, sostiene la condivisione delle conoscenze, favorisce la cooperazione internazionale e contribuisce allo sviluppo di infrastrutture e metodologie comuni”.

“Il riconoscimento da parte di ECHoS – ha concluso De Maria – segna un passo significativo verso un ecosistema oncologico italiano pienamente allineato alla visione europea, capace di generare risultati concreti per i pazienti e consolidare la posizione dell’Italia nella lotta globale contro i tumori”.