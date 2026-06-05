L’ospedale Niguarda è ufficialmente di eccellenza internazionale: arriva il sigillo JCI

Milano, 5 giugno 2026 – L’ospedale Niguarda di Milano ha conseguito la certificazione Joint Commission International (JCI), diventando uno dei pochissimi ospedali pubblici italiani a ottenere questo riconoscimento. La certificazione rappresenta il culmine di un percorso pluriennale di miglioramento organizzativo e clinico, finalizzato a garantire ai pazienti standard internazionali di qualità e sicurezza.

“Questo traguardo rappresenta per noi un risultato importante che testimonia l’impegno quotidiano degli oltre 5.400 colleghi che lavorano nel nostro ospedale – spiega Alberto Zoli, direttore generale dell’ospedale Niguarda – ed è il vertice più alto della qualità delle cure che dedichiamo ogni giorno ai nostri pazienti. Un risultato che abbiamo raggiunto grazie alla dedizione delle nostre professionalità, alla modernizzazione dei nostri processi e all’innovazione che caratterizza la nostra organizzazione”.

“Continueremo a investire nella sicurezza, nella tecnologia e nel miglioramento continuo delle nostre attività di cura. E sono convinto che il risultato più importante sia rappresentato dalla legacy, ovvero da ciò che rimane alla cittadinanza, al Servizio Sanitario Regionale e a tutti quelli che continueranno a lavorare nel nostro Ospedale. Questo è stato solo l’inizio di un cambiamento che ormai è irreversibile, e che è destinato a far crescere le competenze e le qualità di tutto il sistema”, aggiunge Zoli.

La Joint Commission International è un ente di accreditamento che opera a livello mondiale per certificare strutture sanitarie sulla base di criteri relativi alla gestione della qualità, alla sicurezza dei pazienti, all’efficienza organizzativa e all’innovazione tecnologica. Il riconoscimento conferma l’impegno dell’ospedale Niguarda nel mettersi al servizio dei cittadini, dimostrando ancora una volta che un ospedale pubblico può essere il migliore esempio di un’assistenza sanitaria di altissimo livello.