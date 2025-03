L’ospedale Koelliker attiva “I giovedì della prevenzione” con visite gratuite

Torino, 4 marzo 2025 – L’ospedale Koelliker di Torino ha dato vita a “I giovedì della prevenzione”: un calendario di appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, per accendere un riflettore e fare chiarezza sulle più comuni patologie che possono colpire adulti e bambini: dal mal di schiena all’obesità, dai disturbi della tiroide alle patologie legate al fumo… e poi ancora Alzheimer, psoriasi, diabete, febbre nei bambini, prevenzione delle malattie ginecologiche e del cavo orale. La direzione dell’ospedale e i suoi professionisti sanno bene che la prevenzione e la diagnosi precoce, unitamente ad un corretto stile di vita, sono fondamentali per il successo nella lotta contro patologie anche molto importanti.

Il calendario degli appuntamenti

• 20 marzo: Ginecologia

• 17 aprile: Prevenzione del colon-retto

• 21 maggio: Tiroide e Diabete

• 19 giugno: Mal di schiena e scoliosi

• 17 luglio: Obesità

• 18 settembre: Alzheimer

• 16 ottobre: Psoriasi

• 6 novembre: Odontoiatria negli adulti e in età pediatrica

• 18 dicembre: Terapia del dolore e cure palliative

L’incontro del 20 marzo avrà come tema le malattie ginecologiche, in occasione del mese dedicato alle donne.

La prevenzione ginecologica è un passo fondamentale per il benessere di ogni donna. Un controllo periodico consente di individuare precocemente eventuali problematiche e di adottare le giuste misure per mantenere la salute intima e generale. Durante l’incontro del 20 marzo, l’équipe del reparto di ginecologia del Koelliker guiderà le partecipanti in un incontro dedicato alla prevenzione, approfondendo l’importanza dei controlli regolari, le visite fondamentali e i consigli pratici per il benessere quotidiano. Sarà anche l’occasione per chiarire dubbi, sfatare falsi miti e comprendere quando è importante rivolgersi al medico.

In Italia, le problematiche ginecologiche rappresentano una realtà significativa.

Partecipare a incontri come “I giovedì della prevenzione” offre l’opportunità di approfondire la conoscenza su queste tematiche, confrontarsi con esperti e acquisire strumenti utili per la propria salute. La prevenzione e l’informazione sono alleate fondamentali per affrontare e ridurre l’incidenza delle patologie ginecologiche nel nostro Paese.

Per info e prenotazioni è possibile visitare il sito web dell’ospedale https://www.osp-koelliker.it/eventi-koelliker/i-giovedi-della-prevenzione