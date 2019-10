L’ospedale di Udine conferma la potenziale aggressività dell’influenza in arrivo. Invito alla vaccinazione

Udine, 21 ottobre 2019 – La Direzione Sanitaria dell’ospedale di Udine, in relazione alle notizie diffuse in data odierna relative al primo caso di influenza in regione, comunica che alla fine di settembre è stato ricoverato presso la Clinica di malattie infettive un paziente di 50 anni, senza comorbidità, affetto da polmonite.

È stata rilevata la presenza di virus influenzale; dopo un periodo di importante impegno clinico, al momento il paziente, non più intubato, è in fase di miglioramento clinico.

L’evento conferma la potenziale aggressività delle forme influenzali in arrivo, stimolando ulteriormente l’invito alla vaccinazione antinfluenzale.