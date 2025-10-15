Longevity Run torna a Roma: due giorni di check-up gratuiti e prevenzione

Roma, 15 ottobre 2025 – Dopo il grande successo delle tappe precedenti in diverse città italiane, torna nella Capitale la Longevity Run, l’evento dedicato alla promozione della salute e della longevità attraverso la prevenzione e l’attività fisica. Due giornate all’insegna del benessere, venerdì 17 e sabato 18 ottobre, con check-up gratuiti, attività fisica e una corsa aperta a tutti.

Il Villaggio della Prevenzione sarà attivo dalle 10.00 alle 18.00, presso lo Stadio Nando Martellini – Terme di Caracalla, dove sarà possibile partecipare al “Longevity Check-up” e alle attività motorie guidate all’interno del percorso “Longevity Activity”.

L’iniziativa è promossa dai medici della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e dai ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza degli stili di vita salutari e della prevenzione cardiovascolare.

Il momento clou sarà la Longevity Run, la corsa non competitiva che si terrà sabato 18 ottobre alle ore 10.00. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale www.longevityrun.it

Il Longevity Check-up: prevenzione a 360 gradi

I partecipanti avranno accesso a un percorso di valutazione della salute articolato in 7 step:

Stile di vita: abitudine al fumo, dieta, esercizio fisico Antropometria: BMI e rapporto vita-fianchi Pressione arteriosa Colesterolo e glicemia su sangue capillare Massa e forza muscolare: misurazioni e test specifici Performance cognitiva: tramite test di fluenza verbale (short form) Qualità del sonno: questionario sul sonno nell’ultimo mese

Inoltre, per un numero limitato di partecipanti, sarà possibile effettuare approfondimenti specialistici:

Monitoraggio dinamico ECG a una derivazione

Stima del VO₂max con step test

EcocolorDoppler dei vasi epiaortici

Indice ABI (Ankle–Brachial Index)

La longevità si conquista passo dopo passo

“La longevità non è un dono di natura, ma un obiettivo che si raggiunge giorno dopo giorno, proprio come il traguardo alla fine di una corsa”, sottolinea il prof. Francesco Landi, Ordinario di Medicina Interna e Geriatria all’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento, Ortopediche e Reumatologiche del Policlinico Gemelli IRCCS, coordinatore dell’iniziativa.

La Longevity Run rappresenta una vera e propria palestra di prevenzione per tutte le età, un’occasione unica per prendersi cura della propria salute in modo semplice, accessibile e gratuito.