Live surgery con tecniche chirurgiche innovative all’ospedale Koelliker di Torino

Torino, 26 novembre 2019 – Il 2 e 3 dicembre l’ospedale Koelliker di Torino ospita un grande evento di Live Surgery, unico nel suo genere poiché accoglierà i più importanti chirurghi e le tecniche più all’avanguardia di due specialità: Chirurgia Generale e Ortopedia.

Dott. Andrea Losana

2 giornate di chirurgia live

2 specialità chirurgiche: chirurgia generale e ortopedia

18 interventi in diretta

7 relive

5 letture magistrali

52 tra i migliori chirurghi italiani come provokers/relatori

120 chirurghi partecipanti da tutta Italia

Dott. Paolo Tonello

L’evento, organizzato dal dott. Paolo Tonello, responsabile dell’Unità di Chirurgia Colonrettale e proctologica dell’Ospedale Koelliker, dal dott. Andrea Losana, responsabile del reparto di Ortopedia dell’ospedale Koelliker con la supervisione del prof. Alberto Arezzo dell’Università degli Studi di Torino, esperto di nuove tecnologie e personalità scientifica di riconosciuto valore internazionale, è ormai giunto alla sua terza edizione.

Sarà un’occasione per fare rete, anche grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, e per fare formazione, poiché l’evento verrà trasmesso in diretta streaming per gli specializzandi di Chirurgia Generale.

Durante la lunga diretta verranno presentati interventi all’avanguardia per quanto riguarda la mininvasività come immunofluorescenza, laparoscopia 3D, navigazione protesica.