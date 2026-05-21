L’Italia esporta il modello ICSC: intesa con Belgrado per infrastrutture digitali, ricerca e innovazione condivisa

Belgrado, 21 maggio 2026 – Nel corso dell’evento “Serbia-Italy: Building the digital future by strengthening international and intersectoral cooperation in research infrastructures and innovation programmes”, ospitato presso l’eGovernment House di Belgrado, l’ICSC – Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing e la Repubblica di Serbia hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) per rafforzare la cooperazione nei settori strategici del supercalcolo, dell’intelligenza artificiale e del quantum computing.

L’accordo è stato firmato da Antonio Zoccoli, presidente del Centro Nazionale ICSC, e da Mihailo Jovanović, direttore dell’Ufficio per le Tecnologie dell’Informazione e il Governo Digitale della Repubblica di Serbia (ITE), nell’ambito della sessione ufficiale di firma prevista dal programma dell’evento.

A seguire, il presidente Zoccoli ha tenuto un keynote dal titolo “The Compute Stack of the Future: Infrastructure, Data and Quantum Advantage” e ha preso parte alla tavola rotonda “Strengthening international and intersectoral cooperation in digital research infrastructures and innovation programmes”, dedicata al rafforzamento delle sinergie tra infrastrutture di ricerca e programmi di innovazione a livello internazionale.

Il Memorandum mira a promuovere iniziative congiunte nei campi dell’HPC, dell’AI, del quantum computing e della sostenibilità, favorendo lo sviluppo di infrastrutture digitali avanzate, la collaborazione scientifica e il trasferimento tecnologico tra i due Paesi.

La firma del Memorandum of Understanding fornisce inoltre un framework condiviso per le attività che saranno svolte nell’ambito della collaborazione in fase di finalizzazione tra IT4LIA AI Factory e Serbian Artificial Intelligence Factory Antenna, consorzio nato per candidare la Serbia a diventare un’Antenna delle AI Factory italiana e greca.

Il commento di Antonio Zoccoli

“L’Italia ha sviluppato un ecosistema di livello mondiale nel calcolo ad alte prestazioni, nell’intelligenza artificiale e nella gestione dei dati, e siamo lieti di mettere le competenze del Centro Nazionale ICSC al servizio di questa importante partnership con la Serbia”, ha dichiarato il presidente del centro Nazionale ICSC, Antonio Zoccoli.

“Questo Memorandum of Understanding favorirà una cooperazione concreta in settori strategici come il supercalcolo, le infrastrutture digitali, la ricerca avanzata e l’innovazione, promuovendo progetti congiunti, lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di competenze altamente specializzate in grado di sostenere la crescita tecnologica e la competitività della nostra regione”.

I punti chiave dell’accordo

L’intesa definisce un quadro strutturato di collaborazione tra Il centro nazionale ICSC, eccellenza italiana ed europea nel campo del supercalcolo, dei big data e del quantum computing, e l’ecosistema digitale della Repubblica di Serbia, con i seguenti assi principali:

Sviluppo di progetti congiunti nei settori HPC, intelligenza artificiale, calcolo quantistico e sostenibilità;

Cooperazione sulle infrastrutture di supercalcolo, con accesso ampliato alle comunità scientifiche e scambio di competenze nella gestione di sistemi avanzati;

Partecipazione a programmi e consorzi internazionali, inclusi quelli sostenuti da EuroHPC, Horizon Europe e Digital Europe Programme;

Scambio di personale, conoscenze e progetti, per rafforzare le competenze scientifiche e tecnologiche nei due Paesi;

Supporto congiunto all’innovazione e al tessuto industriale, con particolare attenzione a startup e PMI;

Collaborazione per l’accesso a finanziamenti internazionali nei settori deep tech;

Organizzazione di eventi, iniziative e attività di networking per favorire la crescita di una comunità scientifica condivisa;

Rafforzamento della visibilità reciproca e delle reti di ricerca, attraverso la condivisione di piattaforme e stakeholder

ICSC protagonista nella cooperazione internazionale

Con questa firma, il Centro Nazionale ICSC consolida ulteriormente il proprio ruolo di hub di riferimento a livello europeo e internazionale nelle tecnologie strategiche emergenti. Nato nell’ambito del PNRR, ICSC integra infrastrutture all’avanguardia per il supercalcolo e la gestione dei big data, articolate secondo un modello Hub & Spoke che copre ambiti scientifici chiave, dal clima alla medicina, fino al quantum computing.

L’accordo con la Serbia rappresenta un passo significativo nella costruzione di un ecosistema europeo sempre più integrato e competitivo nel campo del calcolo ad alte prestazioni e delle tecnologie deep tech, contribuendo a rafforzare la sovranità digitale e la capacità di innovazione del continente.