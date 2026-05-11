Liste d’attesa, CIMO-FESMED: “No a visite rapide come pit stop”

Prof. Guido Quici

Roma, 11 maggio 2026 – La lotta alle liste d’attesa è diventata il mantra politico del momento. E ben venga: se i cittadini riescono ad ottenere visite ed esami in tempi più rapidi, non possiamo che esserne soddisfatti. Il problema è capire come si stanno ottenendo le riduzioni dei tempi di attesa tanto sbandierate. Perché i medici non sono improvvisamente raddoppiati, gli ospedali non si sono magicamente riempiti di personale e i concorsi continuano troppo spesso ad andare deserti.

Le segnalazioni che arrivano da diverse Regioni al sindacato dei medici Federazione CIMO-FESMED raccontano infatti una realtà meno trionfale dei comunicati ufficiali. A Trento e in alcune Aziende dell’Umbria, ad esempio, per aumentare il numero delle prestazioni si starebbero comprimendo i tempi delle visite e delle procedure, con pressioni sui professionisti che finiscono per trasformare il medico in una sorta di cronometrista della sanità, senza riuscire a dedicare il tempo necessario ai pazienti per ridurre errori, complicanze e inappropriatezze. Ma evidentemente qualcuno pensa che una visita valga quanto un pit stop in Formula 1.

E poi, puntuale come una tassa, arriva il bersaglio preferito: l’intramoenia. Da anni trattata come il male assoluto, nonostante sia spesso una delle poche strade che consentono al sistema pubblico di recuperare prestazioni che altrimenti finirebbero completamente nel privato puro e ai medici di prendere realmente in carico i pazienti, guadagnando – è bene ricordarlo – solo il 30% della tariffa pagata dal paziente: il resto va su varie voci, tra cui un fondo aziendale da utilizzare proprio per l’abbattimento delle liste d’attesa.

In Sicilia, ad esempio, il rapporto tra attività libero-professionale e istituzionale viene calcolato prendendo in considerazione soltanto l’attività ambulatoriale e non quella complessiva, trasformando un criterio di equilibrio in un cappio burocratico che limita in modo del tutto irragionevole l’autonomia professionale dei medici. Tradotto: si ostacola proprio uno degli strumenti che potrebbe contribuire ad alleggerire le liste d’attesa.

Al Galliera di Genova si tenta addirittura un piccolo capolavoro creativo: scaricare sui costi dell’intramoenia una quota dell’indennità di esclusività, che però con la libera professione non c’entra nulla, essendo già finanziata dallo Stato. Una sorta di partita di giro dove, alla fine, a pagare rischiano di essere sempre gli stessi: i cittadini.

In Umbria è stata invece bloccata l’Alpi allargata, cioè l’attività svolta negli studi esterni convenzionati, creando disservizi e problemi anche per pazienti che avevano già prenotato. Eppure esiste già una norma regionale che permetterebbe alle Aziende di offrire prestazioni in intramoenia a tariffe calmierate per quei cittadini che, a causa delle liste d’attesa, non riescono ad accedere nei tempi previsti al Servizio sanitario nazionale. Ma evidentemente è più semplice bloccare che organizzare.

Non va meglio in Trentino, dove sono stati stanziati 700mila euro per consentire ai pazienti di effettuare prestazioni in intramoenia pagando soltanto il ticket. Peccato che il meccanismo continui ad incepparsi tra percorsi amministrativi farraginosi e la cronica carenza di personale infermieristico. I fondi ci sono, gli strumenti pure, ma la macchina resta ferma ai box.

“Va benissimo cercare in tutti i modi di abbattere le liste d’attesa, ma non può diventare una gara a chi visita più pazienti nel minor tempo possibile, sacrificando sicurezza delle cure e autonomia professionale – dichiara Guido Quici, Presidente della Federazione CIMO-FESMED – L’ospedale non è una catena di montaggio e i pazienti non sono pratiche da smaltire. E invece di demonizzare l’intramoenia, sarebbe più utile usarla bene, perché può rappresentare una parte della soluzione e non il problema. In ogni caso, finché non si interverrà sull’appropriatezza delle richieste, sul rafforzamento della sanità territoriale e sull’aumento del personale negli ospedali, nessuna guerra alle liste d’attesa potrà davvero dirsi vinta”.