Linfomi, dall’IA alla terapia CAR T. L’IRST porta a Roma l’élite mondiale dell’oncoematologia

Roma, 24 aprile 2026 – I linfomi rappresentano oggi uno tra gli ambiti più dinamici dell’oncoematologia: nuove classi di farmaci, terapie cellulari avanzate e strumenti di biologia molecolare hanno trasformato radicalmente la gestione di malattie che fino a pochi anni fa disponevano di opzioni terapeutiche molto più limitate. È in questo scenario che l’IRST “Dino Amadori” IRCCS di Meldola organizza la terza edizione di The Lymphomas Conference, in programma a Roma l’8 e 9 maggio 2026.

La conferenza, presieduta da Gerardo Musuraca (responsabile della struttura IRST di Ematologia e trapianti) e Nicola Normanno (Direttore scientifico IRST), con la partecipazione del direttore del Dipartimento oncoematologico, prof. Antonino Musolino, si conferma come uno degli appuntamenti scientifici italiani di maggior rilevanza nel campo delle neoplasie linfoproliferative. Il programma copre l’intero spettro delle principali patologie – linfoma diffuso a grandi cellule B, linfoma di Hodgkin, linfoma mantellare, linfoma follicolare, linfoma della zona marginale, macroglobulinemia di Waldenström, leucemia linfatica cronica e forme rare – con sessioni dedicate sia alla prima linea che alla malattia refrattaria o recidivata.

L’evento è patrocinato da AIOM, Fondazione Italiana Linfomi – FIL e Società Italiana di Intelligenza Artificiale – SIIAM.

Il profilo della faculty è di rilievo assoluto e tra i relatori esteri figurano Louis Staudt (National Cancer Institute, Bethesda), tra i massimi esperti mondiali di biologia del linfoma diffuso a grandi cellule B; Riccardo Dalla Favera e Laura Pasqualucci (Columbia University, New York), autori di ricerche fondative sulla genetica e sul microambiente tumorale nei linfomi; Stephen Schuster (University of Pennsylvania), punto di riferimento internazionale sulle terapie CAR T; Steven Treon (Dana-Farber Cancer Institute, Harvard), massimo esperto mondiale di macroglobulinemia di Waldenström; Greg Nowakowski (Mayo Clinic) tra i più importanti esperti al mondo di nuove terapie nel linfoma a grandi cellule diffuso; Kami Maddocks (Ohio University) riferimento internazionale sul linfoma mantellare e molti altri. Una faculty che colloca la conferenza su un piano di confronto diretto con i principali congressi europei e nordamericani di settore.

I temi trasversali includono il ruolo dell’intelligenza artificiale nella classificazione e nel trattamento, la biopsia liquida e il DNA tumorale circolante come strumenti di monitoraggio della malattia minima residua, e il posizionamento del trapianto allogenico nell’era delle terapie cellulari e dei farmaci a bersaglio molecolare.

La conferenza è promossa e organizzata dall’Unità di Ematologia e Trapianti dell’IRST e si avvale della segreteria scientifica di Gerardo Musuraca, Eliana Liardo, Francesco Malaspina, Margherita Parolini, Pietro Rossi, Jessica Rosa, Claudio Cerchione, Alessandro Lucchesi.