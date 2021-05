L’impatto della pandemia sulla salute mentale. Evento online della Commissione europea

Bruxelles, 7 maggio 2021 – A più di un anno dall’inizio della pandemia di Covid-19, l’impatto sulla salute mentale è enorme e le conseguenze si avvertono in tutta la società. Per sottolineare il rilievo e la complessità di questa sfida e, in generale, l’importanza della salute mentale, il 10 maggio la Commissione europea organizza online un evento ad alto livello dal titolo “Salute mentale e pandemia: vivere, assistere, agire!”.

L’evento offrirà l’occasione di riunire oratori provenienti da diversi settori, di ascoltare le persone più colpite, compresi i giovani, le persone con problemi di salute mentale preesistenti e coloro che le assistono, come pure di condividere esempi e pratiche promettenti al fine di garantire che i sistemi sanitari siano ben attrezzati, ora e in futuro, e di tracciare la via da seguire.

Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: “La salute mentale è per me un impegno a vita. Nel contenere la Covid-19 e costruire un’Unione europea della salute forte, è fondamentale fare il punto delle conseguenze della pandemia sulla salute mentale, riflettere insieme su ciò che sappiamo ed esaminare ciò che dobbiamo capire e fare meglio. È evidente che la salute mentale è importante, oggi più che mai, e siamo accanto ai paesi dell’UE, agli operatori sanitari e a tutti gli interessati per agire e affrontare una delle sfide più pressanti di oggi e dare voce a coloro che sono maggiormente colpiti da questa crisi sanitaria senza precedenti”.

La Commissione sostiene le priorità sanitarie nazionali tese a tutelare la salute mentale, prevenire le malattie mentali e migliorare l’accesso alle cure. L’evento si svolge durante la Settimana europea della sensibilizzazione alla salute mentale e sarà trasmesso in diretta streaming.