LILT, 104 anni di storia e uno sguardo al futuro. L’Assemblea nazionale rilancia la guerra ai tumori

Prof. Francesco Schittulli

Roma, 20 febbraio 2026 – La LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) celebra il suo 104° Anniversario con un evento di rilievo nazionale. L’Assemblea generale dei Presidenti, dei Quadri Direttivi e di tutti i Comitati Consultivi e Task Force segna un momento storico per l’Ente, che si presenta con una struttura istituzionale rinnovata in un clima di grande fervore operativo.

L’occasione, che vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle oltre 100 Associazioni Provinciali e Metropolitane, dei 20 Coordinamenti Regionali e di tutte le forze istituzionali dell’Ente, si configura come il cuore pulsante della strategia nazionale per la prevenzione oncologica. Sarà un momento cruciale per presentare i nuovi assetti dirigenziali, ma soprattutto un’opportunità senza precedenti per aprire dei tavoli di lavoro che vedranno coinvolti professionisti provenienti da ogni angolo del nostro Paese e dai profili professionali trasversali, ciascuno con l’obiettivo di rendere la lotta contro i tumori sempre più capillare e incisiva su tutto il territorio nazionale.

L’evento prevede l’apertura ufficiale dei lavori nel pomeriggio del 24 febbraio, proseguendo nella mattinata del 25 febbraio con la presentazione delle proposte operative di Comitati Consultivi-Task Force dedicate alle grandi tematiche della prevenzione.

I protocolli d’intesa e i progetti che nasceranno dal lavoro intenso e appassionato dei consessi, forniranno le direttrici per un nuovo sviluppo della LILT. Al centro del dibattito, il superamento del modello ospedalecentrico a favore di una rete territoriale capace di promuovere sani stili di vita e diagnosi sempre più precoci come pilastri del benessere pubblico.

“Questa Assemblea non è solo una celebrazione del nostro passato, ma la posa della prima pietra della LILT di domani – dichiara il Presidente Nazionale della LILT, Francesco Schittulli – Siamo pronti a rispondere alle sfide della Sanità moderna con strumenti più incisivi e una presenza ancora più radicata sul territorio”.

Forti di una storia secolare ma proiettati verso impegni inediti, la LILT accoglie nuove forze in seno all’Ente: un connubio di esperienza e innovazione che rappresenta il pilastro portante per lo sviluppo futuro della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.