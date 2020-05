Liguria, istituita task force informatica per il monitoraggio dei casi Covid positivi Genova, 11 maggio 2020 – È stata istituita da A.Li.Sa. una task force informatica che prevede la creazione di un sistema regionale dedicato a un efficace monitoraggio dei casi positivi e a un’attenta valutazione dei rischi epidemiologici. In ottemperanza a quanto stabilito dall’Istituto Superiore della Sanità e dal ministero della Salute, Alisa ha messo a sistema le informazioni provenienti dalle aziende sanitarie e dagli enti ospedalieri, con il supporto di Liguria Digitale che ha realizzato l’infrastruttura tecnologica. Il sistema informatico, con un’unica governance, favorisce l’ottimizzazione dei tempi e del lavoro amministrativo, a favore di una più efficace operatività. Il sistema regionale prevede, grazie alla creazione di un deposito centrale contenente le segnalazioni dei casi e i risultati degli esami molecolari (tamponi), l’attivazione di diverse funzionalità in grado di automatizzare i principali processi necessari ad affrontare l’epidemia Covid-19. Il sistema realizzato segue i percorsi dei pazienti a partire dalla segnalazione dei casi fino alla restituzione del referto, coinvolgendo tutta la rete operativa del sistema sanitario e sociosanitario: le centrali operative del 118, i medici di medicina generale, i pediatri, i medici ospedalieri, le RSA, i servizi di Igiene e Prevenzione, i laboratori di analisi e i gruppi strutturati di assistenza territoriale (Gsat).

