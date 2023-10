L’IA supporta la mano del cardiologo interventista: miglior efficienza procedurale dell’angioplastica

Genova, 14 ottobre 2023 – Il reparto di Cardiologia dell’Ospedale Policlinico San Martino, diretto dal prof. Italo Porto, è l’unico centro italiano ad aver utilizzato, su un paziente, un nuovo e innovativo software di imaging intravascolare, “Ultreon™ 2.0 Software” che, combinando l’Intelligenza Artificiale con la Tomografia a Coerenza Ottica (OCT, una tecnica che permette di visualizzare l’interno dell’arteria), consente di supportare il medico durante l’intervento con una migliorata e più completa visione delle coronarie.

“Questa versione del software – spiega Italo Porto, direttore della Cardiologia dell’Ospedale Policlinico San Martino – è disponibile nell’ambito di un lancio limitato di mercato. Il nostro centro è stato selezionato come centro d’eccellenza nell’ambito della cardiologia interventistica italiana e per l’esperienza nell’uso delle metodiche di imaging intracoronarico”.

“Questa innovazione – prosegue – fornisce misurazioni e immagini restituite dall’OCT immediatamente disponibili, permettendo una miglior efficienza procedurale dell’angioplastica e risultati ottimali”.

“Abbiamo utilizzato il nuovo software per guidare l’angioplastica in casi complessi – commenta Rocco Vergallo, cardiologo interventista dell’Ospedale Policlinico San Martino – avvalendoci delle nuove funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale quali il rilevamento e misurazione automatiche della placca calcifica e della lamina elastica esterna, la visualizzazione live delle immagini angiografiche co-registrate, la visualizzazione delle biforcazioni coronariche in 3D con grande soddisfazione, grazie alla semplificazione della metodica”.

Il nuovo software ha già ricevuto il marchio CE e sarà lanciato per la commercializzazione in Italia a partire dal prossimo anno.