L’Europa unita contro il cancro: 100 centri oncologici di eccellenza entro il 2028
L’UE ha avviato la più grande iniziativa per costruire entro il 2028 una rete di 100 Centri oncologici certificati. Alleanza Contro il Cancro è nel pool che guiderà formazione e governance del nuovo sistema dedicato a ricerca ed equità delle cure
Roma, 4 novembre 2025 – Sarà lanciato ufficialmente il 6 e 7 novembre, a Parigi, il Network Europeo dei Centri Comprensivi per la Cura del Cancro (EUnetCCC), la più grande iniziativa sanitaria mai sostenuta dall’UE il cui obiettivo è creare, entro il 2028, una rete di 100 centri oncologici certificati capace di assicurare che il 90% dei pazienti europei abbia accesso a cure di alta qualità integrate con ricerca e formazione.
Con un budget complessivo di 112 milioni di euro, EUnetCCC riunisce oltre 160 partner di 31 Paesi e rappresenta la quinta iniziativa del Piano Europeo di Lotta contro il Cancro. L’Azione congiunta, coordinata dall’Istituto Nazionale Francese del Cancro (INCa) e gestita da HaDEA nell’ambito del programma EU4Health, mira a costruire una vera infrastruttura paneuropea per l’oncologia, favorendo collaborazione, scambio di buone pratiche e standard condivisi.
Tra i protagonisti dell’iniziativa paneuropea, c’è Alleanza Contro il Cancro, la Rete Oncologica Nazionale del Ministero della Salute presieduta dal prof. Ruggero De Maria, ingaggiata nella formazione e nella governance del network EUnetCCC. In tale ruolo, ACC coordinerà attività mirate allo sviluppo delle competenze e alla definizione di modelli di governance sostenibili per i Centri Comprensivi europei, in stretta collaborazione con le principali istituzioni sanitarie del continente.
La partecipazione di ACC riflette la sua funzione strategica nel panorama della ricerca e dell’oncologia europee; la Rete, che riunisce 27 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) italiani, INFN, Fondazione Cnao, Fondazione PoliMi, ISS e Aimac – sotto l’egida del Ministero della Salute – è da anni un attore chiave in numerosi programmi UE. Grazie a questi impegni, ACC contribuisce a posizionare l’Italia al centro della costruzione dello Spazio Europeo dei Dati Sanitari e delle nuove politiche di qualità ed equità delle cure.
L’evento di Parigi, che riunirà oltre mille partecipanti tra clinici, ricercatori, decisori politici e rappresentanti dei pazienti, segnerà l’avvio operativo di EUnetCCC. Il programma prevede sessioni plenarie e tavoli di lavoro su certificazione, formazione, governance, partecipazione dei pazienti e digital health, con la presentazione del Libro Bianco della rete e la definizione delle priorità comuni per i prossimi anni.
Con EUnetCCC l’Europa compie un passo decisivo verso un sistema oncologico realmente integrato, fondato su eccellenza, equità e cooperazione; ACC, in virtù della propria esperienza e del suo ruolo istituzionale, rappresenta un ponte tra la dimensione nazionale e quella europea, contribuendo alla creazione di un modello condiviso di cura e ricerca che renda concreto l’obiettivo dell’UE: garantire a ogni cittadino europeo, entro il 2030, l’accesso a cure oncologiche di alta qualità, ovunque viva.