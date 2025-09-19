Leucemie e linfomi, la speranza arriva dai giovani: parte la settimana della donazione di midollo osseo

Genova, 19 settembre 2025 – Dal 20 settembre, torna in tutta Italia la campagna nazionale per la donazione di midollo osseo rivolta ai giovani tra i 18 e i 35 anni.

Match It Now è la settimana nazionale dedicata alla sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, promossa dal Ministero della Salute, dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, dal Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR) con sede all’E.O. Ospedali Galliera di Genova e dalle principali associazioni di volontariato.

Obiettivo della campagna è informare e coinvolgere in particolare i giovani tra i 18 e i 35 anni, affinché scelgano di iscriversi al Registro IBMDR e diventino potenziali donatori per pazienti affetti da gravi malattie del sangue, come leucemie, linfomi e talassemia, che spesso possono essere curate solo con un trapianto di midollo osseo da donatore compatibile.

Essere compatibili è raro, ma essere iscritti è semplice: basta un piccolo prelievo di saliva o di sangue per la tipizzazione e la disponibilità a donare nel caso in cui, un giorno, si risultasse compatibili con un paziente in attesa. Il midollo osseo non va confuso con il midollo spinale: la donazione è sicura, controllata e non lascia conseguenze permanenti.

Durante la settimana di Match It Now, saranno organizzati in tutta Italia eventi informativi, incontri nelle università e nelle piazze, open day nei centri trasfusionali e attività di sensibilizzazione con il supporto di medici, volontari, testimonial e donatori già iscritti al registro.

“Donare il midollo osseo significa dare una seconda possibilità di vita a chi non ha alternative terapeutiche. E spesso, la speranza di guarigione di un paziente dipende dall’iscrizione al registro di un perfetto sconosciuto,” sottolinea la dott.ssa Nicoletta Sacchi, direttrice di IBMDR.

Chiunque sia in buona salute, abbia un’età compresa tra i 18 e i 35 anni e pesi almeno 50 kg può candidarsi come donatore. La disponibilità resta valida fino al compimento dei 55 anni.