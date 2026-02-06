L’eccellenza della Chirurgia maxillo-facciale di Ferrara vola alle Olimpiadi

Dott. Riccardo Tieghi

Ferrara, 6 febbraio 2026 – Il dott. Riccardo Tieghi, dirigente medico in forze all’Unità Operativa di Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale di Cona (diretta dal prof. Manlio Galiè), farà parte del team d’élite per i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.

C’è anche un pezzo di Ferrara, dunque, nel cuore dell’organizzazione medica delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali. Per la prima volta nella storia dei Giochi, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha istituito un team chirurgico specializzato, composto esclusivamente da Chirurghi Maxillo-Facciali.

Il 30 gennaio si è tenuto a Milano l’incontro inaugurale del Team Olimpico Nazionale Maxillo-Facciale per Ice Hockey. Nato su richiesta del CIO e coordinato dalla SICMF (Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale) il team conta già circa 30 chirurghi pronti a presidiare le varie sedi dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Questa squadra specializzata è disponibile a fornire supporto medico di alto livello per le competizioni di hockey su ghiaccio, dove il rischio di traumi facciali è elevato e richiede interventi immediati e ultra-specialistici.

L’ingresso del dott. Tieghi in questa squadra d’élite non è solo un riconoscimento alla sua professionalità, ma dell’impegno diretto del prof. Manlio Galiè, che afferma: “la partecipazione della nostra struttura a un evento di tale portata è un risultato che ho fortemente voluto e perseguito. Vedere un membro della nostra equipe ferrarese inserito in un team internazionale di questo livello è la conferma che l’eccellenza clinica e scientifica che costruiamo ogni giorno a Ferrara ha una risonanza importante”.

“Partecipare alla prima squadra chirurgica maxillo-facciale nella storia dei Giochi Olimpici è un grande onore, sia come professionista che come membro dell’equipe di Ferrara – ha evidenziato il dott. Tieghi – Ringrazio il prof. Galiè per l’opportunità. Metterò tutta l’esperienza maturata nel nostro reparto a disposizione degli atleti, consapevole della responsabilità di portare l’eccellenza della sanità ferrarese sul palcoscenico olimpico”.

L’impegno nelle sedi olimpiche garantirà standard di assistenza specialistica fondamentali per la sicurezza degli atleti coinvolti. Un passaggio significativo per la crescita dell’equipe dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, pronta a offrire la propria competenza in un ambito così specialistico.