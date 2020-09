“Le vaccinazioni antinfluenzali devono essere eseguite dai medici”. Il monito di SMI ai farmacisti Dott.ssa Pina Onotri Roma, 11 settembre 2020 – “La proposta di Federfarma, di Fofi e di Assofarm sulla possibilità che i farmacisti di somministrano vaccini antinfluenzali non ci trova d’accordo!”, così Pina Onotri, Segretario Generale SMI, in una dichiarazione rende pubblica la posizione del Sindacato Medici Italiani. “Inoculare i vaccini, è un atto medico o tutto al più un atto infermieristico sotto supervisione medica. C’è poi una grande differenza nella formazione e nel lavoro dei medici e quelli dei farmacisti. Il medico di medicina generale conosce i pazienti e le loro patologia, ha la capacità e le competenze per contenere le reazioni avverse se si dovessero verificare” continua Onotri. “Né tanto meno ci convincono proposte che puntano a portare i medici nelle farmacie, perché si rischierebbe d’incappare in possibili conflitti d’interesse tra il professionista che deve prescrive il farmaco e quello che è, invece, incaricato alla dispensazione dei medicinali”. “Vogliamo dire basta a questo continuo tentativo d’invasione di campo di altre professioni nelle nostre competenze. I medici non vendono farmaci nei propri studi! Le altre professioni sanitarie siano rispettose del patrimonio professionale dei medici” conclude Onotri.

