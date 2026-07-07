Le nanoplastiche ‘disturbano’ il dialogo cellulare nel midollo osseo: nuove evidenze sul mieloma multiplo

Uno studio dell’Università degli Studi di Milano mostra che le nanoplastiche di polistirene possono interferire con il modo in cui le cellule comunicano nel microambiente del midollo osseo associato al mieloma multiplo. La ricerca evidenzia alterazioni nelle vescicole extracellulari, piccole particelle rilasciate dalle cellule e coinvolte nel trasferimento di informazioni biologiche, contribuendo ad ampliare il quadro degli effetti di questi contaminanti ambientali emergenti: il loro impatto non riguarda solo la tossicità cellulare, ma anche i meccanismi che regolano la comunicazione tra le cellule. Il lavoro è stato pubblicato su Journal of Hazardous Materials

Milano, 7 luglio 2026 – Le nanoplastiche, particelle microscopiche sempre più diffuse nell’ambiente, possono interferire con i meccanismi di comunicazione cellulare nel microambiente del midollo osseo associato al mieloma multiplo. È quanto emerge da uno studio dell’Università degli Studi di Milano, guidato da Lavinia Casati, insieme ad Alessandro Villa e Valentina Citro del Dipartimento di Scienze della Salute, e Marco Parolini del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali, in collaborazione con l’Ospedale Valduce di Como e con l’Università di Parma.

La ricerca, pubblicata su Journal of Hazardous Materials, ha analizzato, in condizioni sperimentali controllate, gli effetti delle nanoplastiche di polistirene su modelli cellulari di mieloma multiplo e di tessuto osseo, su campioni murini e su aspirati midollari di pazienti.

I risultati mostrano che le nanoplastiche vengono internalizzate sia dalle cellule del mieloma sia dalle cellule stromali, cellule di supporto che fanno parte del microambiente del midollo osseo. Questo processo induce stress ossidativo e altera la produzione e il contenuto delle vescicole extracellulari.

Queste vescicole extracellulari sono piccole particelle rilasciate dalle cellule e funzionano come messaggeri biologici: trasportano da una cellula all’altra segnali e molecole regolatrici, tra cui anche i microRNA. Nel mieloma multiplo partecipano al dialogo tra le cellule tumorali e il microambiente del midollo osseo, influenzando anche i processi di rimodellamento dell’osso.

Da sin: Alessandro Villa, Lavinia Casati, Valentina Citro, Marco Parolini

Lo studio mostra che le nanoplastiche possono interferire con questo sistema di comunicazione, modificando sia la produzione delle vescicole extracellulari sia il contenuto dei segnali che trasportano. In particolare, i ricercatori hanno osservato alterazioni in alcuni microRNA, piccole molecole che regolano l’attività delle cellule, tra cui il miR-505, coinvolto nei processi legati alla formazione dell’osso.

“Il nostro lavoro mostra che le nanoplastiche possono alterare, in modelli sperimentali controllati, meccanismi di comunicazione cellulare rilevanti nel microambiente midollare del mieloma multiplo – spiega Lavinia Casati ricercatrice del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università Statale di Milano – Si tratta di uno studio meccanicistico che apre nuove prospettive sul ruolo dei contaminanti ambientali emergenti nella modulazione del dialogo tra le cellule tumorali e il microambiente”.

La ricerca, condotta nell’ambito del progetto Nano.Ultron, guidato da Lavinia Casati, contribuisce ad ampliare il quadro sugli effetti biologici delle nanoplastiche, mostrando che questi contaminanti ambientali emergenti possono incidere non solo sulla tossicità cellulare, ma anche sui meccanismi che regolano la comunicazione tra cellule. Gli autori sottolineano la necessità di ulteriori studi per comprendere gli effetti dell’esposizione cronica a queste particelle.

(Fig. 1 – La foto, scattata con un microscopio a fluorescenza, mostra la penetrazione delle nanoplastiche (verdi) nelle cellule (marcate in rosso per il citoscheletro e in blu per i nuclei)